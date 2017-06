Ich habe neulich eine Salatgurke dazu ermutigt, ihre gewohnte Rolle als zurückhaltende Begleitung zum abendlichen Käsebrot einmal zu verlassen, und sie mit einer klebrigen, zuckersüßen Cantaloupe-Melone in Kontakt gebracht. Die beiden wurden ein glücklicher Salat, obwohl sie ja sehr unterschiedlich sind, die protestantische Gurke und die üppige Melone.

Ich bin natürlich nicht von ganz allein auf diese Idee gekommen. Sie lag in der Luft. Zum einen wird Gemüse schon seit einiger Zeit immer wieder gern in Desserts verwendet sowie Obst in Salaten. Daher also Kürbiseis und Caprese mit Erdbeeren statt mit Tomaten. Zum anderen sind Identitäten sowieso etwas Fluides, und eine Gurke ist in Wirklichkeit gar kein Gemüse, sondern Obst. Sie wächst nämlich nicht als Wurzel- oder Blattwerk wie Gemüse der Definition nach, eine Gurke entsteht aus befruchteten Blüten, wobei ich einräume, dass das wahrscheinlich niemanden interessiert.

Olivenöl, Essig, Koriander, Honig, Salz und Pfeffer zu einem Dressing vermengen. Die Melone schälen, in ungefähr 2 cm große Würfel schneiden. Die Gurke schälen, der Länge nach vierteln und in dünne Scheiben schneiden, dazugeben. Chilischote hacken und unterrühren. Alles vermengen und 10 Minuten ziehen lassen. Kürbiskerne in einer Pfanne ohne Fett anrösten, bis sie knusprig sind. Minze fein hacken, mit dem Sumach dazugeben. (Letzteres ist dieses fruchtig-säuerliche Gewürz, das der britische Kochbuchautor Yotam Ottolenghi bekannt gemacht hat und das wirklich eine Bereicherung in der Küche ist.) Honig- und Galiamelone dürften in diesem Salat genauso gut schmecken, und man könnte das Ganze auch mal mit einer Mango probieren.

Salat aus Gurke und Melone

Zutaten für 2 Personen: 4 EL Olivenöl, 2 EL Essig (Weißwein, Sherry o. Ä.), 1 TL gemahlener Koriander, 1 TL Honig, Salz, Pfeffer, 1 Cantaloupe-Melone, 1 Salatgurke, 1 kleine rote Chilischote, 30 g Kürbiskerne, 3 Zweige frische Minze, Blätter fein gehackt, 1 Prise Sumach