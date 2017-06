© Laura Edelbacher für ZEITmagazin

Karte: Kreise und kreisfreie Städte, in denen der statistische Durchschnitt zu Hause ist (Daten von 2015, wenn nicht anders angegeben)

Haßloch in der Pfalz, 20.000 Einwohner, gilt als eine Art Mini-Deutschland: Das Alter der Einwohner, die Größe der Haushalte, die Anzahl der Kinder – alles ist ziemlich nah am nationalen Durchschnitt. Der Konsum der Haßlocher wird deshalb schon seit 30 Jahren erforscht, um daraus Schlüsse für die Werbung zu ziehen. Dabei sind auch viele andere Orte Durchschnitt, wie die Karte zeigt. Die Orte, die den Mittelwerten entsprechen, befinden sich häufiger im Westen der Republik, denn die Westdeutschen bilden nun mal als Mehrheit das Land. Besonders durchschnittlich ist der westlichste Kreis Deutschlands: Heinsberg in Nordrhein-Westfalen taucht gleich zweimal in unserer Karte auf. Nicht nur die Zahl der Gewerbeanmeldungen stimmt hier mit dem Durchschnitt überein, auch die Beteiligung bei der vergangenen Bundestagswahl. Die Haßlocher und Heinsberger könnten sich also streiten um den Titel der durchschnittlichsten Stadt Deutschlands. Dass sie das nicht tun, liegt vielleicht daran, dass niemand so besonders gerne Durchschnitt ist.

Recherche Norman Zellmer; Quelle Statistische Ämter des Bundes und der Länder