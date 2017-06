Gesellschaftskritik Über Vergnügungsparks der Zukunft

Weil Spaß alleroberste Bürgerpflicht ist, melden wir uns schon jetzt gehorsamst mit der Spaßankündigung des Jahres 2019: Lionel Messi wird dann seinen eigenen Vergnügungspark eröffnet haben, den ersten, der einem Fußballspieler geweiht sein wird. Nun lassen Sie sich vom fernen Futur II bitte ebenso wenig die verdiente gute Laune vermiesen wie von der Nachricht, dass Messis kleines Phantasialand im Osten Chinas stehen wird, in Nanking. Denn dahin gibt es ausgezeichnete Flugverbindungen. Und damit die Kinder nach der Reisestrapaze auch wirklich große Augen kriegen: 20 Attraktionen hat Messi versprochen, in denen man "in das Universum des Fußballers eintauchen" könne, auf 80.000 Quadratmetern! Das sind, hier ist der Vergleich einmal angemessen, knapp acht Fußballfelder, und das ist, dies für unsere Freunde der üppigen Größenordnungen, 0,0000311-mal das Saarland, und nicht nur dort fragen sich Menschen seit Jahren, warum unsere landeseigenen Fußballhelden früher immer bloß kleinmütig Lotto-Buden aufgemacht haben und heute im Bezahlfernsehen in Daunenjacken herumsitzen. Wo ist das Michael-Ballack-Bälleparadies? Wie viele Schnäpse müssen wir dem Weltgeist noch spendieren, bis Otto Rehhagels Erlebnispark "Rehakles" in Essen errichtet wird, mit Agora und antikem Säulengerümpel? Oder irgendwo auf einem Münchner Parkplatz Philipp Lahms minimalistisches Gelbe-Karten-Museum (nur 49 Exponate)? Wo ist der 200 Meter hohe begehbare Franz Beckenbauer inklusive Dachbiergarten und Außentreppe?

Noch kennen wir keine der 20 künftigen Messi-Attraktionen, aber wir ahnen, dass diese grandios sein werden: Torwandschießen, die Anlage Mystery Island, auf der wir Niedriglohnkräfte in Finanzbeamtenkostümen ausdribbeln dürfen, und ein von Messis Fuhrpark inspirierter Autoscooter, an dem, so will es das Naturgesetz, die coolen Jungs herumhängen. Die Ronaldos, die Zlatans, die Buffons und Ribérys. Sie alle werden dort stehen, so wie wir, und dann werden wir uns liebevoll umgrätschen und lachend Zuckerwatte essen, barcelonafarben, in der Geschmacksrichtung Polyesterschweiß, und am Maradona-Gedächtnis-Automaten "Die Hand Gottes" wird uns der Plüschweltmeisterpokal unentwegt aus dem Greifarm rutschen. Und mit Messis trübem Vizeweltmeisterblick sitzen wir hinterher am Jangtse-Ufer, wo Lothar Matthäus erste Bagger kommen lässt, weil die Bauämter dort natürlich mehr Verständnis für ihn haben als die in Mittelfranken.