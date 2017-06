Die Erfindung der Schuhsohle war ein großer zivilisatorischer Schritt, denn sie holte den Menschen buchstäblich aus dem Dreck. Von welcher Art Dreck wir da sprechen, davon haben wir kaum noch eine Vorstellung. Schließlich bewegen wir uns heute fast ausschließlich auf sogenannten versiegelten Flächen. Will man sich hingegen ein Bild davon machen, wie es vor mehreren Hundert Jahren war, durch eine europäische Stadt zu gehen, stellt man sich am besten den Boden eines Geländes vor, auf dem ein mehrtägiges Open-Air-Festival bei Regen stattfand. Und macht sich gleichzeitig bewusst, dass es damals, im 15. Jahrhundert, weder Müllabfuhr noch Kanalisation gab. Der Dreck der Straße war eine stinkende, mit Krankheitserregern durchsetzte Masse, von der man so weit wie möglich Abstand nehmen wollte. Aus diesem Grund sind Schuhsohlen zum Unterschnallen erfunden worden, die an Podeste erinnern.

Bald entwickelte sich daraus der erste Plateauschuh mit Korksohle, die sogenannte Chopine. Die Sohle dieses Schuhs war um die zehn Zentimeter hoch. Noch extremere Formen kamen zu dieser Zeit in Venedig vor, wo die Absätze bis zu 70 Zentimeter erreichten. Die Damen benutzten einen Stock als Gehhilfe, um das Gleichgewicht nicht zu verlieren, manchmal wurden sie auch von Bediensteten gestützt. Anfangs wurden die hohen Schuhe übrigens vor allem von Männern getragen. Hans Fugger aus der Augsburger Kaufmanns-Dynastie bestellte schon im 16. Jahrhundert "Hoche Pantoffeln" bei seinem Schuhmacher. Heute sind die Straßen so sauber, dass manche Leute es schick finden, barfuß durch die Stadt zu gehen. Ärzte warnen derweil, dass die Muskulatur unserer Füße durch die modernen weichen Laufsohlen verkümmert.

Warum wird nun in der Mode die dicke Plateausohle gefeiert? Ob bei Marc Jacobs, Erdem oder auch Lacoste – in diesem Sommer geht man gerne zehn Zentimeter über dem Boden. Dies hat nichts mit Hygiene, sondern eher mit den Bedürfnissen moderner Frauen zu tun. Frauen wollen gerne größer wirken, ohne jedoch hohe Absätze tragen zu müssen, die den Gang unsicher machen und im Arbeitsalltag hinderlich sind. Insofern lassen sich Plateausohlen als ausgleichende Gerechtigkeit zwischen den Geschlechtern deuten: Nun können Frauen gehen wie Männer – und dabei größer sein als sie. Denn für den Mann gelten hohe Sohlen noch immer als wenig gesellschaftsfähig. Es braucht noch einiges an Emanzipation, bis Männer wieder auf gleicher Höhe mit den Frauen sind.

Foto: Peter Langer, Hoch hinaus: Plateauschuhe von Erdem, 880 Euro