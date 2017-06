Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Neulich habe ich hier über die Albert Clock berichtet, die die Uhrzeit als Rechenaufgabe präsentiert. Und darüber, dass sie mir die Aufgaben "8 + 2 x 4" und "6 + 5 x 10" anzeigte, worauf ich, die Punkt-vor-Strich-Regel großzügig ignorierend, die verstörende Uhrzeit 40:111 ausrechnete. Die natürlich – was nur beweist, wie matheuntauglich ich bin – doppelt falsch war. Wenn Sie nicht wissen, warum, dann lohnt es sich durchaus, diese Kolumne weiterzulesen, denn es geht um ein Produkt, das Ihnen weiterhelfen könnte.

Und zwar um eins, das mich schon immer angezogen hat: einen Taschenrechner von Braun. Genauer gesagt den ET66, der vor 30 Jahren von Dieter Rams und Dietrich Lubs entworfen wurde. Vor ein paar Jahren wurde er unter dem Namen BNE001 neu aufgelegt, vielleicht weil Apple anfangs in seinem Betriebssystem iOS den Taschenrechner verdächtig genau nach dem Vorbild des ET66 gestaltet hatte. Dass die Designer von Apple eh Fans von Rams und seinen klaren, reduzierten Entwürfen sind, sieht man ja all ihren Produkten an.

Früher lag der ET66 bei meiner Mutter auf dem Schreibtisch und übte eine unglaubliche Faszination auf mich aus. Sooft es ging, stibitzte ich ihr das Gerät, um darauf auszuprobieren, welche Wörter man mit den Zahlen schreiben konnte (zum Beispiel 38317 = umgedreht LIEBE oder 7353 = ESEL oder, für Fortgeschrittene: 31907018 = BIOLOGIE). Oder ich versetzte mich in die Science-Fiction-Serie Kampfstern Galactica und tat so, als wäre der Taschenrechner ein Funkgerät. Ich glaube, ich wollte ihn einfach in der Hand halten, weil er so schön ist. Damit rechnen zu üben hat mich jedenfalls schon damals wohl nicht interessiert.

Technische Daten:

Größe: 139 x 82 x 16 mm

Batterien: werden mitgeliefert

Preis: 40 Euro