Deutschlandkarte Sommer vorm Balkön

Karte: Wo welcher Plural von "Balkon" gebräuchlich ist (Zweitnennungen: kleine Punkte)

In einigen Bundesländern beginnen jetzt die Sommerferien. Alle, die nicht verreisen, weil ihnen das Geld oder die Muße dafür fehlt, gehen eben ins Schwimmbad oder bleiben gleich zu Hause auf ihren Balkonen. Oder sagt man Balkons? Beides ist möglich. Unsere Karte zeigt: Gebräuchlich sind sogar vier Pluralformen. Am häufigsten ist das Plural-e, wie bei Substantiven üblich. Besonders in der Mitte und im Norden des Landes sagt man darüber hinaus auch Balkons. Diese beiden Varianten stehen auch in der Online-Ausgabe des Dudens. Selten hört man den sogenannten Nullplural; das ist eine Pluralbildung, die der Singularform entspricht. Ihn verwendet man in einigen Gegenden Baden-Württembergs und Bayerns – besonders dort, wo man ohnehin gern das e am Ende der Wörter verschluckt. Ausschließlich in der Gegend um die südbadische Stadt Lörrach herum benutzt man das kuriose Wort "Balkön", denn hier macht sich der Einfluss der Schweiz bemerkbar. Egal, welche Pluralform Sie gewohnt sind: Wir wünschen einen schönen Urlaub auf Balkonien!

Quelle: Atlas zur deutschen Alltagssprache (Elspaß/Möller)