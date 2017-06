Die Baseballkappe ist die einzige Kopfbedeckung, die modisch von allen gesellschaftlichen Schichten akzeptiert wird. Wer einen geflochtenen Panamahut trägt, wird für einen Touristen gehalten, wer einen Schlapphut auf dem Kopf hat, muss wohl Udo Lindenberg sein. Mit der Baseball-Cap hingegen verbindet man keinen festen Typus, sie gilt allgemein als jugendlich und ein bisschen auch als Bekenntnis zur westlichen Welt. Vergleichbar mit Sneakers, die aus der Welt des Sports in alle Lebensbereiche eingedrungen sind.

Doch die Baseballmütze ist wohl das einzige Sportbekleidungsstück, das sich komplett von seiner Herkunft gelöst hat. Wer in Europa eine Mütze der New York Yankees trägt, ist meist kein Fan dieses Teams, eher schon von New York. Während jemand, der in einem Fußballtrikot durch die Stadt läuft, eindeutig eine Präferenz für einen Sport demonstriert, bei dem 22 Menschen gegen einen Ball treten. Baseballkappenträger fühlen sich meist nicht dem Baseball verbunden, wahrscheinlich wissen viele gar nicht, dass ihre Kopfbedeckung etwas damit zu tun hat. Dabei ist die Baseballkleidung eine der traditionsreichsten überhaupt.

Der Vorläufer der heutigen Baseball-Cap war ein Strohhut, den man auf dem Feld trug. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wurden die Hüte immer öfter aus Baumwolle gefertigt. Der Schirm der Mütze fehlte damals noch. Erst 1858 kam er hinzu, als Teil der Ausstattung des Baseballteams Brooklyn Excelsiors. 1954, also fast ein Jahrhundert später, stellte die Firma New Era dann das heute noch populäre Modell 59Fifty vor, und in den achtziger Jahren machten sich amerikanische Straßengangs die Cap zu eigen. Die Rapper-Szene schaute sich den Trend von den Straßengangs ab und drehte den Schirm in den Nacken. Selbst heute noch tragen Menschen, die sich für Nonkonformisten halten, die Kappe verkehrt herum.

Seither wandert sie durch die Gesellschaft. Einen ihrer ersten großen Auftritte auf dem Laufsteg hatte die Kappe in den neunziger Jahren, als Linda Evangelista für Chanel eine Baseball-Cap mit zur Seite gedrehtem Schirm präsentierte. In der aktuellen Sommerkollektion von Chanel zitiert Karl Lagerfeld sich nun mit Baseballkappen selbst. Auch bei Off-White und Moschino sind sie zu sehen.

Die klassische Baseballmütze ist mittlerweile auf dem Laufsteg nicht mehr wegzudenken, eher schon auf dem Baseballplatz. Zurzeit wird an neuartigen Caps aus einem speziellen Material gearbeitet, die nicht nur vor der Sonne, sondern auch vor vom Himmel fallenden Bällen schützen sollen.

Foto: Peter Langer / Baseball-Cap von Chanel