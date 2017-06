Leben mit Behinderung Eine Welt voller Gründe, glücklich zu sein

"Langsam wird es Zeit, dass Lotta nicht mehr so behindert ist", sagt Lottas großer Bruder Ben. Er ist acht Jahre alt. "Wieso?" Ich stecke Lotta einen Löffel Pudding in den Mund. Seine Schwester ist nur zwei Jahre jünger als er, aber alleine essen kann sie nicht. Ben erwidert: "Irgendwann muss sie doch reden. Los, Lotta, sag mal was!" Sie schenkt ihm ein Grinsen voller Pudding, Ben küsst sie auf die Backe. Sie lacht. "Lottas Behinderungen sind für immer", erkläre ich Ben später, als wir alleine sind. "Aber", sagt er, "wenn man so viel zum Arzt geht und zur Therapie wie Lotta, dann muss das doch irgendwann weggehen."

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden