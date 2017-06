Christoph Niemann und Nicholas Blechman Mail mal wieder!

© Christoph Niemann/Nicholas Blechman

Das New Yorker Metropolitan Museum of Art hatte einen besonderen Auftrag für die beiden Künstler und Illustratoren Christoph Niemann und Nicholas Blechman: Die Freunde sollten sich in Bildern, die sie sich per Mail schickten, miteinander unterhalten. Niemann lebt in Berlin, Blechman in New York. Am kommenden Montag wird dort die Ausstellung eröffnet. Hier sind die Bilder zum ersten Mal zu sehen.