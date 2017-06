Ich habe ein festes Einschlafritual: Ich gucke auf meinem Laptop ungefähr zwei Folgen der Serie Friends. Und zwar immer der Reihe nach – wenn ich mit der zehnten Staffel fertig bin, fange ich wieder bei der ersten an. Komisch eigentlich, dass ich von den Leuten in dieser Serie trotzdem nie träume.

Im Traum wäre ich gerne mal ein kolumbianischer Mafiaboss. Ich stelle mir vor, wie ich in meinem Chefsessel an meinem Mafiaboss-Tisch sitze, einzelne Leute an mich herantreten lasse und Anweisungen gebe.

Unrealistisch, ich weiß – man braucht mich ja nur anzusehen. Im echten Leben höre ich ständig, dass meine Ohren winzig seien. Ich finde, mein ganzer Kopf ist winzig. Noch größere Ohren würden sehr merkwürdig aussehen an mir. Ich habe ein Mäusegesicht. Ein richtiges Problem habe ich damit nicht, auch wenn ich früher oft gesagt habe, dass ich gerne größer wäre. Wenn man so klein ist wie ich, nämlich 1,58 Meter, und dann auch noch so jung aussieht, wirkt das gesamte Erscheinungsbild eben infantiler. Es kommt schon vor, auch im Job, dass ich wie ein Kind behandelt werde. Bei manchen löse ich offenbar elterliche Gefühle aus, Beschützerinstinkte. Ich kann damit umgehen. Manchmal sage ich Dinge wie: "Behandle mich meinem Alter entsprechend und nicht so, als wäre ich fünf."

Jasna Fritzi Bauer 28, spielt die Hauptrolle in der Verfilmung des Romans Axolotl Roadkill von Helene Hegemann, die am 29. Juni unter dem Titel Axolotl Overkill anläuft. Die preisgekrönte Schauspielerin war Ensemblemitglied am Wiener Burgtheater und lebt heute in Berlin.

Was im Traum der Mafiaboss ist, ist in der Realität vielleicht der Regie-Job. Ich würde gerne mal Regie führen. Ich will das ausprobieren. Einen Lebenstraum würde ich das aber nicht nennen. Ich habe mir ehrlich gesagt nie viele Gedanken darüber gemacht, wer ich sein will und wie meine kommenden Jahre aussehen sollen. Ich habe alles immer auf mich zukommen lassen. Der weitreichendste Plan, den ich je gefasst habe, war, einen Rentenfonds abzuschließen. Ein komisches Gefühl: Da saß ich mit 22 und habe etwas unterschrieben, was dann in vierzig Jahren Realität werden soll. Dieses sehr langfristige Denken passt eigentlich überhaupt nicht zu mir. Wer weiß, ob ich bis dahin überhaupt noch am Leben bin?

Wenn ich die Augen schließe und mir mein Leben in fünf Jahren vorstelle, sehe ich nichts Konkretes. Das hat sich über die Jahre nicht verändert. Das Einzige, was ich beim Älterwerden bemerke, und zwar mit leichtem Schrecken: Ich werde immer mehr wie meine Eltern. Meine Mutter ist Germanistin und korrigiert immer die Grammatikfehler der anderen. Wenn jemand sagt, "Ess das mal", dann sagt sie "Iss das mal". Ich mache mittlerweile genau dasselbe.

Der Eindruck, dass ich so werde wie meine Eltern, verstärkt sich auch dadurch, dass ich ihnen so ähnlich sehe. Vor allem meiner Mutter bin ich wie aus dem Gesicht geschnitten. Neulich aber habe ich die Theorie aufgestellt, dass ich auf eine Weise allen meinen Vorfahren unglaublich ähnlich sehe.

Es ist wirklich so: Ich brauche nur Fotos meiner Großeltern oder Urgroßeltern in die Hand zu nehmen, um zu wissen, wie ich einmal aussehen werde.

