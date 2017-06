Wenn Normalsterbliche, also Menschen, die weder Helden sind noch irgendwann mal welche waren, nichts tun wollen, dann legen sie sich aufs Sofa oder schauen aus dem Fenster. Einfach so. Schlaumeier könnten nun einwenden, damit täten sie doch was, denn auf dem Sofa liegen oder aus dem Fenster schauen sei ja nicht nichts. Sollten Sie zu diesen Schlaumeiern gehören, dann brauchen Sie hier nicht weiterzulesen und dürfen umgehend zu den nächsten Seiten vorrücken. Vielleicht wissen Sie ja, in welchem Lied die Textzeile "Krieger führen Schurken starten solidarisch weiterraten Bomben warten" vorkommt.

Für Menschen, die Helden sind oder mal welche waren, ist das Nichtstun ein bisschen komplizierter. Wenn etwa die Sängerin Judith Holofernes, Ex-Frontfrau der Band "Wir sind Helden", nichts tun möchte, vereinbart sie mit sich selbst feste Termine, an denen sie sich dann aufs Sofa legt oder aus dem Fenster schaut. Ihr Nichtstun integriert sie, wie sie sagt, "knallhart in den Arbeitstag".

Nichtstun nach Plan mag Voraussetzung dafür sein, dass man so wunderbare Liedzeilen formulieren kann wie "jetten retten Städte sehen Opa nicht im Grab rumdrehen grade stehen". Und: "Heldenbrüste schwellen an Schwellenland ist abgebrannt schnell an Land". Doch für uns Nichthelden sind eher jene die wahren Helden, denen es gelingt, das Arbeiten butterweich in ihr Nichtstun zu integrieren. Auf dem Sofa liegen, aus dem Fenster schauen und dabei eine Gesellschaftskritik über das Nichtstun von Frau Holofernes verfassen – das wär’s. Aber leider: "Dotcomsterben doch nichts erben Brot erwerben Traum in Scherben – weiter werben".

Dass das Nichtstun Voraussetzung der Heldentat ist, erkennt man schon an dem Künstlernamen Judith Holofernes. Holofernes war laut Altem Testament ein assyrischer Feldherr, ein Schlächter vor dem, nun ja, Herrn. Die biblische Judith, eine wunderschöne Frau, setzt seinem Treiben ein Ende – indem sie sich auf das Sofa legt und aus dem Zelt schaut. Von ihrem Nichtstun angelockt, legt sich Holofernes dazu, sodass Judith ihm den Kopf abschlagen kann. "Lassen Sie uns durch lassen Sie uns durch wir sind Arzt".

"Heldenzeit" heißt übrigens das Lied, aus dem alle Textzeilen stammen. Heldenzeit verbringt Judith Holofernes, wenn sie "kurz inne- und die Schnauze hält. Dann merkt man, was man alles gar nicht machen muss." Was ich jetzt nicht mehr machen muss, ist klar: weiterschreiben. Sondern: "Sichern kichern weitergehen".