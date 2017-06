Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Früher war das Fernsehen ja das Lagerfeuer der Nation. Heute ist es eher so: Eltern sind fassungslos, wenn ihre Kinder nicht wissen, wer Loriot war, die Lindenstraße nicht kennen und den Tatort öde finden. Und Kinder haben es längst aufgegeben, den Eltern zu erklären, was Gronkh macht, wer Bibi ist und warum sie ApeCrime lustig finden.

Ich bin zwar kein Fernsehfan, aber mit YouTube kennen sich meine Söhne besser aus als ich. Neulich jedoch, bei einer Grillparty, habe ich einen YouTube-Channel entdeckt, den ich total lustig finde. Beziehungsweise: Mein bester Freund hat ihn entdeckt. Er zeigte mir ein sogenanntes Literal Video, ein Genre, das ich bis dahin nur von englischen Musikvideos kannte: Das sind Parodien auf Videos, bei denen zu den Bildern einfach gesungen wird, was in dem Video gerade zu sehen ist. Und da Musikvideos oft großen Quatsch zeigen, ist das sehr lustig. Der YouTube-Channel von Luksan Wunder, der WunderTütenFabrik heißt, macht das Ganze nun mit deutschen Hip-Hop-Videos. Zum Beispiel mit dem Video Palmen aus Plastik von Bonez MC & Raf Camora, in dem, von einer sinnlosen Bildabfolge inspiriert, gesungen wird: "Sie bringt ihm Cornflakes und Hörnchen ans Bett, aber er steht schon wieder auf dem Dach." Oder, mit Kokaina von Miami Yacine: "Vor der einzigen Palme in ganz Dresden posen". Außerdem gibt es auf dem Kanal noch eine nette Verarsche der weisen Sinnsprüche, die so oft auf Facebook oder Instagram gepostet werden, und ein lustiges Tutorial zur korrekten Aussprache von Fremdwörtern. Wir haben uns den ganzen Abend amüsiert. Später habe ich den Channel meinen Söhnen vorgeführt, und sie fanden es nicht uncool. Sie haben sogar ab und an gelacht. Fast ein bisschen Lagerfeuerstimmung.