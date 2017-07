Harald Martenstein Über Berliner Engpässe

Ich lebe in Berlin. Ein Berliner Leben beginnt mit der Geburt. Seit einiger Zeit gibt es nicht mehr genügend Kreißsäle. Der Präsident der Ärztekammer hat in einem Interview gesagt, dass neuerdings Hebammen manchmal zwei Geburten gleichzeitig betreuen. Ich weiß nicht, ob mit jeder Hand eine oder ob sie immer hin und her springen. Dem Tagesspiegel sagte eine Berliner Mutter, die eigentlichen Komplikationen hätten trotzdem erst nach der Geburt begonnen. Auf die Geburtsurkunde muss man in Berlin nämlich bis zu drei Monate warten. Aber die Krankenkasse zahlt für das Kind nur sechs Wochen lang, danach will sie die Geburtsurkunde sehen. Eine Mutter berichtete, dass sie sich, um diese verdammte Geburtsurkunde zu kriegen, um fünf Uhr morgens vor dem Amt anstellen sollte, mit einem Neugeborenen und nach einem Kaiserschnitt ist das gar nicht so einfach.

