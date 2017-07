ZEITmagazin: Frau Wokalek, Sie sind bekannt für Ihre Rollen starker Frauen. Waren Sie schon einmal in einer Situation, in der Sie sich nicht selbst helfen konnten?

Johanna Wokalek: Das Gefährlichste, was ich je erlebt habe: Als Kind, mit vier oder fünf Jahren, wäre ich in Portugal fast im Atlantik ertrunken. Die Wellen zogen mich einfach weg. Ich erinnere mich noch ganz genau an das strudelnde Wasser – allerdings nicht, dass ich Angst gehabt hätte. Und dann war plötzlich mein Vater da und zog mich raus.

ZEITmagazin: Wie haben Ihre Eltern reagiert, als die Gefahr vorüber war?

Wokalek: In meiner Erinnerung gespeichert ist nur dieses ausgedehnte Unterwassergefühl – und danach das Geräusch rennender Füße auf dem Sand. Aber wenn Sie wissen wollen, ob ich ängstliche Eltern hatte: nein. Sie haben mich nie gebremst, allerdings auch nie gedrängt zu etwas.

ZEITmagazin: Jetzt spielen Sie im Frankfurter Opernhaus die Jeanne d’Arc, eine der mutigsten Frauen der Geschichte.

Johanna Wokalek 42, ist in Freiburg geboren. Sie studierte am Max-Reinhardt-Seminar in Wien. Von 1997 an war sie Ensemblemitglied am Bonner Schauspielhaus. Im Kino war sie unter anderem in "Der Baader Meinhof Komplex" (2008) und "Die Päpstin" (2009) zu sehen.

Wokalek: Aber im Moment ihrer größten Verzweiflung. Ich spiele sie nicht als große Heilige, sondern als große Unverstandene, die für ihre Überzeugungen verbrannt werden soll. Sie steht schon auf dem Scheiterhaufen und blickt hinunter auf eine hasserfüllte Menge: Der laute Mob will sie vernichten, weil er das Anderssein der Jeanne d’Arc nicht erträgt. Ich spiele also eine Frau, die erkennt, dass sie rettungslos verloren ist – und dennoch darum ringt, verstanden zu werden.

ZEITmagazin: Ist es Ihnen schwergefallen, das glaubhaft zu machen: ein sinnloses Nichtaufgebenwollen bis ganz zum Schluss?

Wokalek: Der vergebliche Kampf dieser Frau ist das Anstrengendste, was ich je auf der Bühne gemacht habe. Natürlich will ich nicht sterben, natürlich habe ich Angst und erschrecke vor der Rohheit dieser anonymen Wutgesellschaft um mich herum – und doch ringe ich um die Wahrheit, mit allem, was ich habe, mit dem ganzen Körper.

ZEITmagazin: Lernen Sie in solchen Rollen auch etwas über Schwäche?

Wokalek: Meine Erfahrung auf der Bühne wie im Leben ist: Man kann die Kraft entwickeln, sich selber zu retten. Und Rettungen sind nicht unbedingt äußere, sondern oft innere Vorgänge, seelische Befreiungen. Deshalb gefällt mir auch der Satz von Henrik Ibsen: "Rette mich vor mir selbst!"

ZEITmagazin: 2015 haben Sie Ihr Engagement als festes Ensemble-Mitglied am Wiener Burgtheater nach 15 Jahren beendet, ohne ein neues in Aussicht zu haben. Warum?

Wokalek: Ich hatte schon immer ein Problem mit Routinen und muss mir manchmal neuen Spielraum verschaffen. Das Gewohnte, Alltägliche, sich stets Wiederholende empfinde ich als Schauspielerin als beengend. Es erstickt das Feuer, ohne das ich nicht spielen kann. Am Ende hatte ich in Wien das Gefühl, dass die Glut erlischt. Also habe ich versucht, mich selbst zu retten, indem ich wegging.

ZEITmagazin: War das Ihre erste Flucht nach vorn?

Wokalek: Nein. Schon am Theater Bonn, wo ich nach dem Schauspielstudium anfing, habe ich von mir aus gekündigt, nach knapp zwei Jahren. Der Intendant war entsetzt, dass ich das tat, ohne ein Folge-Engagement zu haben. Aber ich spürte, es musste noch etwas Neues kommen.

ZEITmagazin: Bald danach fingen Sie am renommierten Burgtheater an.

Wokalek: Ja, das war ein großes Glück. Aber egal, wie gut ein Ort ist, es kann immer passieren, dass die innere Lebendigkeit schwindet. Ich habe gelernt, dass ich dafür niemanden anders verantwortlich machen kann, sondern mich selber darum kümmern muss, dieses Feuer zu retten.

ZEITmagazin: Muss nicht etwas Konkretes passieren, damit man solch einen Ort hinter sich lässt? Uninteressante Rollen, Konflikte?

Wokalek: Nein, so ging es mir nicht. Das Dasein in diesem wundervollen Ensemble ist ein geschützter Raum, es versorgt einen verlässlich mit Stücken und Rollen, aber genau darin liegt auch die Gefahr: dass man als Künstler immer schon weiß, im nächsten Jahr kommt diese und jene Rolle. Plötzlich, ich weiß auch nicht genau, warum, hatte ich Angst, draußen im Leben etwas zu verpassen.

ZEITmagazin: Sind Sie dann nach Hamburg gezogen, wo Ihr Mann Thomas Hengelbrock noch Chefdirigent der Hamburger Elbphilharmonie ist?

Wokalek: Wir leben sowohl in Hamburg als auch in Frankreich. Mit unserem vierjährigen Sohn sind wir viel in Paris. Mein Mann dirigiert dort als Chef associé mehrere Wochen im Jahr das Orchestre de Paris. Der Ortswechsel ist toll, uns macht der Aufbruch Spaß. Der Kleine redet jetzt schon Französisch. Ich möchte, dass er möglichst frei und selbstbewusst groß wird.

Das Gespräch führte Evelyn Finger. Sie gehört neben der Fotografin Herlinde Koelbl, dem Psychologen Louis Lewitan, Anna Kemper und Ijoma Mangold zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe.