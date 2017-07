Deutschlandkarte Öffentliche Bücherschränke

Wer Bücher nicht zu Hause herumstehen haben will, aber sie auch nicht wegwerfen mag, kann sie in öffentliche Bücherschränke geben – begleitet von dem schönen Gefühl, dass jedes Buch wohl einen seelenverwandten Leser finden wird. In die Schränke, die einfach neben der Straße oder auf Plätzen stehen, kann jeder Bücher einstellen oder aus ihnen kostenlos welche mitnehmen. Immer mehr Leute tun das offenbar, denn man begegnet den Schränken mittlerweile in fast jeder Stadt. 1.300 hat die Plattform OpenBookCase gezählt, auf der Nutzer die von ihnen entdeckten Orte eintragen können. Aufgestellt werden die Tausch-Einrichtungen von Gemeinden, manchmal auch von Unternehmen oder Privatleuten. Nicht immer stehen da richtige Schränke, man findet die Bücher zum Beispiel auch in ausrangierten Telefonzellen. Am populärsten ist das Weitergeben in Berlin, Hannover und Frankfurt am Main. Hier wird geistiges Kapital effizient umverteilt: Laut einer Studie der Universität Bonn stellen Senioren mehr Bücher ein, als sie herausnehmen, bei Studenten ist es umgekehrt.

Quelle: OpenBookCase; geografische Verortung Lutum+Tappert