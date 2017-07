Als ich neulich mal wieder einen schönen norddeutschen Sommerabend bei elf Grad auf einer Terrasse verbrachte – ich trug Wollsocken, einen Pulli, und mein Kopf ragte aus einem Stapel Decken hervor, die der aufmerksame Gastgeber über mich geworfen hatte –, da dachte ich: Wichtig ist doch das, woran man glaubt, nicht das, was ist. Wir taten einfach so, als wäre Sommer, und ich werde das bis zum kalendarischen Herbstanfang am 22. September genauso halten.

In einer britischen Zeitung habe ich neulich eine Sommervariante des Ossobuco gefunden, der berühmten geschmorten Beinscheiben vom Kalb. Statt Rotwein nimmt man bei diesem Rezept Weißwein zum Schmoren, außerdem kommen frische Erbsen dazu. Wahrscheinlich ist es totaler Frevel, und die italienische Großmutter fällt in Ohnmacht, wenn sie sieht, was Briten aus einem Traditionsgericht machen, aber da muss sie durch.

In einem Topf mit schwerem Boden Olivenöl erhitzen, in Ringe geschnittene Zwiebel dazugeben, vorsichtig salzen, Zwiebel anschwitzen, bis sie durchsichtig ist. Anchovis hinzufügen, mitdünsten, bis sie sich aufgelöst haben. Das Fleisch mit Mehl bestäuben, in der Pfanne von beiden Seiten bräunen. Die Zwiebel sollte dabei nicht anbrennen. Mit Weißwein ablöschen, die Hitze hochschalten und das Ganze einige Minuten lang köcheln lassen. Brühe (oder Wasser) dazugießen.

Hitze herunterschalten, den Topf zudecken, alles 75 Minuten lang schmoren lassen, bis das Fleisch fast zerfällt. Während des Kochvorgangs das Fleisch ab und zu mal wenden. In den letzten 10 Minuten der Garzeit die von der Schote befreiten Erbsen dazugeben. Mit Salz und Pfeffer abschmecken. Das Sommer-Ossobuco schmeckt besonders gut zu Polenta, die am besten mit reichlich Parmesan und Butter angerührt wurde, oder zu einem einfachen Mailänder Risotto. Das ist das mit Safran.

Ossobuco mit frischen Erbsen

Für 4 Personen: 2 EL Olivenöl, 1 große Zwiebel, 3 Anchovis, 4 Beinscheiben vom Kalb, etwas Mehl, Salz und Pfeffer, 250 ml Weißwein, 250 ml Brühe oder Wasser, 300 g frische Erbsen in der Schote