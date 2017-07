Harald Martenstein Über Geschlechterklischees

Mein kleiner Sohn hat eine Puppe, sie heißt Mimi. Aber er spielt lieber mit seinem Bagger. An den Eltern kann das nicht liegen. Wir finden es immer total süß, wenn er Mimi in ihrem Kinderwagen herumschiebt oder ihr die Flasche gibt. Er tut es trotzdem immer seltener. Der Bagger ist der größere Hit. Manchmal sagt er, dass er lieber ein Mädchen wäre. Er wird auch oft für ein Mädchen gehalten. Wer weiß, was die Zukunft bringt? Eine Baggerführerin? Eltern haben das nicht in der Hand. Den Erwachsenen, in den ein Kind sich allmählich verwandelt, sollte man lieben und annehmen und fertig. Die Macht der Erziehung ist begrenzt.

