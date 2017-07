Unter Strom Mirko Borsche überprüft, ob er wirklich aus nur 15 Prozent Fett besteht

Ich habe mich eigentlich nie gewogen. Als Kind und Jugendlicher war ich untergewichtig und spindeldürr, da habe ich unsere Waage zu Hause gemieden, weil ich meine Magerkeit nicht auch noch in Zahlen bestätigt haben wollte. Und später dann, als ich einen kleinen Bauchansatz entwickelte, wusste ich auch ohne Waage, was mein Problem ist.

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom.

Momentan steht aber eine Art Hochleistungswaage in meinem Badezimmer. Die Body Cardio von Nokia zeigt einem nicht nur das Gewicht an, sondern unter anderem auch, wie hoch der Anteil von Muskeln, Fett und Knochen im Körper ist. Dazu musste ich die Waage über Bluetooth mit der dazugehörigen App verbinden, in die ich vorher Angaben wie Größe, Alter, Geschlecht eingegeben hatte, dazu andere Dinge wie mein Wunschgewicht und wie oft ich Sport mache. Die Waage hat mir dann beim Wiegen innerhalb von 15 Sekunden ein paar Daten über mich und meinen Körper verraten und aufs Smartphone geschickt. Eine Angabe hat mich etwas verwundert: Angeblich liegt mein Körperfett-Anteil bei 15 Prozent, was ziemlich wenig ist – dabei kann ich leider nicht von mir behaupten, ein bretthartes Sixpack zu besitzen. In einem Fitnessstudio habe ich den Wert daraufhin überprüfen lassen, dort bestimmten sie den Körperfett-Anteil auf 24 Prozent, was mir realistischer erscheint. Aber die Frage ist eh, wie zuverlässig solche Geräte diese Werte bestimmen können. Und vor allem: Was macht man dann mit all dem neu gewonnenen Wissen über seinen Körper? Mir scheint so eine intelligente Waage zwar sinnvoll, wenn man wirklich leistungsbezogen Sport macht und die Daten nutzt, um sein Training zu überprüfen und zu steuern. Aber mir reicht es eigentlich, auf mein Bauchgefühl zu hören.

Technische Daten

Größe: 33 x 33 x 2,3 cm

Kompatibel ab: iOS 8, Android 2.3.3

Mögl. Benutzeranzahl: 8

Preis: 179,95 Euro