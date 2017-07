Chirurgie "Ich werde immer ehrfürchtiger vor der Natur"

ZEITmagazin: Herr Dr. Naatz, Sie operieren fast täglich. Können Sie sich noch daran erinnern, wann Sie zum ersten Mal in einen Körper hineingeschnitten haben?

Peter Naatz: Ja, das war im Präpkurs, ein Mann, der bei einem Unfall gestorben war. Ich weiß noch, dass ich mich damals gefragt habe, ob meine Ausbildung es rechtfertigt, die Totenruhe eines anderen zu stören, auch wenn er zu Lebzeiten eingewilligt hatte.

ZEITmagazin: Im Präparierkurs sezieren die Medizinstudenten Leichen...

Naatz: ...ja, deshalb gilt er vielen Medizinern als Initiationsritus. Wer zum ersten Mal in einen Körper hineinschneidet, muss enorme Hemmungen überwinden. Und es ist gut, dass man die hat, sonst ist man nicht vorsichtig genug. Ich habe mal von einem Medizinstudenten gehört, der sein Seziermesser regelrecht in die Leiche hineingerammt hat – vielleicht war das eine Übersprungshandlung. Auf jeden Fall ist er vom Medizinstudium ausgeschlossen worden.

ZEITmagazin: Und wie war es, als Sie zum ersten Mal einen Lebenden operiert haben?

Naatz: Ich habe ein Plättchen aus dem Außenknöchel eines Mannes entfernt. Ein sehr kleiner Eingriff, aber das Gefühl habe ich nicht vergessen: Es ist einfach toll, wenn es funktioniert und man gleich so ein konkretes Ergebnis sieht. Ich habe auch gemerkt, dass mir räumliches Denken sehr liegt und dass mich der Bewegungsapparat des Menschen sehr fasziniert. Deshalb habe ich mich auf die orthopädische Chirurgie spezialisiert.

ZEITmagazin: Welche OPs machen Sie am häufigsten?

Naatz: Neue Hüft- und Kniegelenke – Hüftgelenke mache ich am liebsten, weil die Patienten damit so zufrieden sind. Auch weil wir diese OPs über einen minimalinvasiven Zugang durchführen. Viele Patienten können nach einigen Tagen schon wieder ohne Schmerzen gehen. Man muss für diesen Eingriff ein gutes Gefühl für den Knochen haben: wie viel Druck man daraufgeben kann, ohne ihn zu beschädigen – die Prothese ist ja viel fester. Manche Knochen sind bei Patienten mit Rheuma oder Osteoporose weich wie Butter, die kann man mit dem Messer schneiden.

ZEITmagazin: Mussten Sie anfangs Ekel überwinden, als Sie zu operieren begannen?

Naatz: An meinem Bereich finde ich eigentlich nichts eklig. Im Gegenteil: Von innen sehen Gelenke, Knochen und Muskeln richtig ästhetisch aus.

ZEITmagazin: Orthopäden gelten nicht gerade als die Sensibelchen unter den Medizinern. Bei den Operationen am Bewegungsapparat geht es oft martialisch zu: Da wird gefräst, gesägt, gehämmert. Wie sehen Sie sich selbst – als Reparateur, Mechaniker, Knochenhauer?

48, ist Chefarzt der Abteilung für Untere Extremität und Wirbelsäulenchirurgie im Immanuel Krankenhaus Berlin. Dort werden im Jahr rund 600 Hüft- und Kniegelenks-Endoprothesen implantiert. Außerdem ist Peter Naatz auf Fußchirurgie spezialisiert. © Dr. Juergen Helmers

Naatz: Weder – noch, für mich ist der Körper keine Maschine. Wenn man sieht, wie komplex und genial das alles aufgebaut ist, wird man eher demütig. Die Knochen etwa sind ja auch deswegen sehr bruchstabil, weil sie durch die Muskeln und Sehnen aufgespannt und eingebettet sind. Mir ist durch meine chirurgische Arbeit immer klarer geworden, dass man in diesem Verbund nicht unhinterfragt eben mal was austauschen kann. Oft liegt bei einem Problem ja gar keine strukturelle Veränderung des Gewebes vor, sondern das Zusammenspiel zwischen Gelenken, Muskeln und Nerven ist gestört. Die mentale Verfassung des Patienten spielt dabei auch eine große Rolle. So ein Problem kann man nicht mit dem Messer lösen.

ZEITmagazin: Ein Chirurg, der nicht operieren will?

Naatz: Ich operiere sehr gern, aber ich werde mit der Zeit auch immer ehrfürchtiger vor dem, was die Natur vorgibt. Mein zweiter Schwerpunkt ist die Fußchirurgie. Gerade in diesem Bereich muss man lernen, Abweichungen von der Norm zu akzeptieren, etwa sehr breite Füße. Hauptsache, der Betroffene kann damit laufen und hat keine Schmerzen. Grundsätzlich fände ich es schön, wenn wir mehr Akzeptanz dafür hätten, wie wir geschaffen sind.

ZEITmagazin: Hat Ihr Beruf Sie gelehrt, anders auf Menschen zu schauen? Was sehen Sie, wenn jemand zur Tür hereinkommt?

Naatz: Wer zu uns kommt, hat in der Regel Schmerzen. Ich sehe oft schon am Gang des Patienten, wo er Schmerzen hat, in der Hüfte, im Rücken, im Knie. Die Art, wie jemand hinkt, ist ein Indikator dafür. Es gibt ungefähr zehn verschiedene Arten des Hinkens, jede verweist auf ein spezielles Problem. Wenn zum Beispiel jemand seine linke Hüfte entlasten will, verlagert er beim Gehen den Oberkörper interessanterweise ausgerechnet zur linken Seite.

ZEITmagazin: Was können Sie noch am Körper erkennen?

Naatz: Man kann sehr viel am Gang, an der Haltung, an der Körperform, an der Muskulatur und auch an der Haut ablesen: Bewegungsmangel, Fehlhaltungen, Süchte. Auch an der Ausstrahlung des Menschen – ob jemand unglücklich ist, ist für mich ebenfalls ein Hinweis. Ist jemand unglücklich aufgrund von Schmerzen, oder trägt er ein viel tieferes Unglück in sich? Das musst du zu differenzieren lernen. Wenn jemand depressiv ist, machst du ihn nicht glücklich, indem du ihm eine Knieprothese einsetzt. Diese Patienten brauchen zumindest zusätzlich eine andere Therapie. Es gibt auch Patienten, die unbedingt eine OP wünschen, denen man aber sagen muss: Das ist nicht die richtige Lösung für Sie. So ein Eingriff in den eigenen Körper ist generell ein Ereignis, mit dem nicht jeder gut umgehen kann.

ZEITmagazin: Körper und Geist lassen sich eben nicht trennen?

Naatz: Sicher nicht. Zum Beispiel hängt die Zufriedenheit mit einer Kniegelenksprothese stark von der Einstellung eines Patienten zur Operation ab. Mancher ist schon zufrieden, wenn der Fuß nach der Operation nach vorne schaut. Ein anderer nicht. Auch die Schmerzverarbeitung ist extrem abhängig von der Einstellung. Einige spielen sogar mit frisch gebrochenem Außenknöchel weiter Fußball, weil sie so viel Spaß daran haben.

ZEITmagazin: Versuchen Sie, Ihre Patienten zu einem vernünftigen Umgang mit dem Körper zu bewegen?

Naatz: Ja, natürlich, aber ich bin viel toleranter geworden. Früher war ich enttäuscht, wenn Patienten meine Empfehlungen nicht befolgten – etwa, sich zu bewegen und Übergewicht abzubauen, um die Gelenke zu entlasten. Aber inzwischen habe ich gelernt, dass jeder Patient etwas anderes braucht, um glücklich zu sein, und dass man dem Patienten in gewissem Maß auch geben muss, was er will. Der Arzt muss eben herausfinden, was das ist. Das kann eine Operation sein, es kann aber auch eine naturheilkundliche Behandlung sein.

ZEITmagazin: Und wenn der Patient sich auf nichts einlässt?

Naatz: Das gibt es auch. Mancher will sich nicht bewegen. Auch das sollte man akzeptieren. Man kann trotzdem versuchen, den Patienten zu motivieren. Mein Ziel ist es, den Patienten die Freude an der Bewegung wieder zu ermöglichen. Auch wenn sie schon sehr alt sind. Das macht sie wieder unabhängiger – und der Verlust von Unabhängigkeit ist ja extrem bitter für jeden Menschen.

ZEITmagazin: Wie gehen Sie mit Ihrem eigenen Körper um?

Naatz: Leider nicht immer sehr liebevoll. Ich verlange ihm einiges ab – vor allem in meinem Beruf, der auch körperlich sehr anstrengend ist. Ich muss oft stundenlang operieren und dabei viel Kraft aufwenden – da bekommt man selbst Rücken- und Knieprobleme. Zum Ausgleich mache ich viel Sport, das ist einerseits gut, aber manchmal übertreibe ich es.

ZEITmagazin: Haben sich die Patienten verändert?

Naatz: Die Patienten hinterfragen heute viel mehr, früher waren sie weit weniger kritisch. Das finde ich einerseits sinnvoll, es macht die Behandlung aber auch nicht in jedem Fall einfacher. Wir Ärzte sind an dieser Entwicklung nicht ganz unschuldig. Manche Indikation ist wohl zu unkritisch gestellt, und auch die Ergebnisse sind nicht ausreichend überprüft worden. Zum Glück hat man in den letzten zwanzig Jahren aber auch in der Orthopädie einen höheren Anspruch an die Evidenz entwickelt, das heißt, es wird genauer überprüft, ob die Therapie erfolgreich ist. Außerdem behandeln wir heutzutage auch viel ältere Patienten, da die Gesellschaft insgesamt viel älter wird. Relativ neu ist, dass inzwischen auch Kinder mit chronischen Rückenschmerzen kommen. Die Anforderungen an sie sind gestiegen und damit die psychische Belastung.

ZEITmagazin: Hat Ihr Beruf Ihr Bild vom menschlichen Körper verändert?

Naatz: Früher hatte der Körper für mich etwas Mystisches. Seine Verletzlichkeit, seine Grenzen waren mir lange nicht bewusst. Das geht wahrscheinlich vielen so, wenn sie jung sind. Als Kind habe ich Geschichten von Indianern gelesen und war fasziniert davon, wie die ihre Körper trainiert haben. Ich habe dann auch angefangen zu laufen, jeden Morgen vor der Schule bin ich eine Stunde durch den Wald gerannt – das war Euphorie pur. Aber es gab ja auch die Kehrseite bei diesen Geschichten. Eine hat sich mir besonders eingeprägt: Der beste Krieger des Stammes wird angeschossen und lahmt danach. Ihm wird ein Pferd angeboten, aber er lehnt ab und bittet darum, auf dem Scheiterhaufen verbrannt zu werden. Das ist natürlich extrem grausam. Zum Glück haben wir eine andere Idee vom Körper.

ZEITmagazin: Aber Sie waren begeistert davon, welche Leistungen man vollbringen kann.

Naatz: Es ging natürlich auch um die Kontrolle des Körpers, um die mentale Dominanz über den Körper. Sich im Griff zu haben. Von diesem leistungsorientierten Bild des Körpers habe ich mich schon lange verabschiedet. Alle Körper sind okay. Und in der Unfallchirurgie lernt man sehr schnell, wie verletzlich und fragil der Mensch tatsächlich ist. Man sieht auch, dass man sich gegen das Alter nicht wehren kann. Dieser Gedanke hat mich anfangs oft depressiv gestimmt. Aber ich habe auch gesehen, mit welchem Humor manche älteren Ärzte damit umgehen. Das hat mir gezeigt, dass man das Altwerden auch als Normalität ansehen und in sein Leben integrieren kann.