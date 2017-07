ZEITmagazin: Frau Manzel, der Titel Ihres ersten Soloabends als Sängerin war "Ich bin ein Wesen leichter Art". Sie sagen aber auch, dass Lust und Todessehnsucht bei Ihnen immer da seien. Sind das nicht ziemliche Gegensätze?

Dagmar Manzel: Nein, denn den Mut zu haben, sich ins Leben zu stürzen und Rückschläge einzustecken, wissend, dass Erfolg und Scheitern eng beieinanderliegen, erfährt jeder Mensch mehr oder weniger in seinem Leben. Die Liebe zu entdecken und zu lernen, Abschied zu nehmen, sind elementare Erfahrungen. Hesse hat einmal gesagt: "Alle Kunst besteht aus Angst vor dem Tod." Auch jede Vorstellung ist eine Art von Abschied.

ZEITmagazin: Sie haben mal erklärt, dass Sie lernen mussten, sich auszuhalten.

Manzel: Ich habe meinen Frieden gefunden. Ein großes Vorbild ist mir darin meine 86-jährige Mutter in ihrem Lebenswillen. Wie sie habe ich begriffen, wie gut mein Leben eigentlich ist, und deshalb verfalle ich nicht in Selbstmitleid, sondern denke eher: Heb mal deine Hufe hoch, und beweg dich ein bisschen, mein Fräulein! Es gibt keine bessere Form, mit dem Leben fertigzuwerden, als mit Liebe und Humor. Ich kann mich auch wirklich gut zurücknehmen und an der Freude von anderen teilhaben. Das habe ich von meinem Vater, der hatte einen wunderbaren Humor.

ZEITmagazin: Ihr Vater war Kommunist, und Sie sind ihm zuliebe mit 18 in die SED eingetreten.

Dagmar Manzel, 58, ist in Ost-Berlin geboren. Sie gehörte lange zum Ensemble des Deutschen Theaters in Berlin. Manzel spielt auch in Musiktheatern mit und ist als Kommissarin im Tatort Franken zu sehen. Kürzlich erschien ihre Autobiografie Menschenskind(Aufbau).

Manzel: Wir waren sehr eng verbunden, und er sollte stolz auf mich sein. Ich war bis dahin ganz geborgen in der Schule und zu Hause gewesen und hatte sonst wenige Kontakte. An der Schauspielschule kam ich auf einmal in eine aufregende und faszinierende Welt mit lauter Menschen, die ganz andere Biografien und Bekannte hatten. Die dachten alle, dass das mit dem Kommunismus nicht richtig sei, und haben dieser Theorie explizit widersprochen. Das hat mich erst mal umgehauen. Bei mir sind dann auch tausend Fragen entstanden, und deshalb gab es oft Streit mit meinem Vater. Nach ein paar Jahren in der Partei bin ich wieder ausgetreten, als ich zum Staatsschauspiel Dresden gegangen bin. Damals war ich auch schon in der Kirche aktiv. Daran, dass ich in die katholische Kirche eingetreten bin, hat mein Vater auch schwer zu schlucken gehabt. Aber er liebte mich eben so, dass er gesehen hat, dass das für mich wichtig war.

ZEITmagazin: Was hat Sie zum katholischen Glauben geführt?

Manzel: Ich bin damit groß geworden. Meine Mutter kommt aus einer katholischen Familie, und ich bin schon mit zehn, elf Jahren immer bei meiner streng katholischen Großtante gewesen, die mich unglaublich fasziniert hat. Ich bin mit ihr in Gottesdienste gegangen und habe die Bücher in ihrer Bibliothek gelesen. Bei vielem habe ich die Erfahrung gemacht, dass ich darin Halt finde. Ich habe mich dann auch taufen lassen. In der Zeit war das wichtig für mich, dann hat sich wieder etwas verändert, und ich habe andere Entscheidungen getroffen. Nach zehn, fünfzehn Jahren bin ich wieder aus der Kirche ausgetreten.

ZEITmagazin: Ihr Leitspruch im Leben ist "Hinfallen, aufstehen, Krönchen richten, weiterlaufen". Was ging in Ihnen vor, als Sie an Krebs erkrankten?

Manzel: Als ich die Diagnose bekam, bin ich sozusagen hingefallen. Ich hatte damals ausverkaufte Vorstellungen, und ich habe gesagt, dass ich erst mal meine Arbeit zu Ende machen muss. Am Abend vor der OP stand ich auch noch auf der Bühne. Ich war froh, dass ich die Vorstellung geschafft hatte, und wusste, dass am nächsten Tag was anderes beginnt. Da bin ich sozusagen aufgestanden. Die unbändige Sehnsucht, leben zu wollen, und meine Kinder, meine ganze Familie, meine Freunde haben mich gerettet, weil sie den Weg mit mir gegangen sind und einfach für mich da waren.

ZEITmagazin: Ulrich Matthes hat gesagt, Sie hätten eine Bühnenpratze. Haben manche Schauspieler Angst vor Ihnen?

Manzel: Ich hoffe nicht, aber ich brauche starke Partner. Ich muss mich in meiner Arbeit auseinandersetzen und auch reiben können. Seit ich entdeckt habe, dass auf der Bühne mein Platz ist, lässt mich das nicht mehr los. Ich stelle mich ganz in den Dienst eines Stückes, um Menschen zu verführen, dass sie zuhören und vielleicht sogar bewegt sind.

ZEITmagazin: Haben Sie noch Träume, die Sie verwirklichen wollen?

Manzel: Ich würde mich gerne mehr anlächeln können. Das erlebe ich, wenn ich mich verliebe oder eine gute Begegnung habe oder etwas sehe, das mich besonders bewegt. Landschaften, zum Beispiel auf Island, bringen mich dazu, weil ich denke: Was für ein wunderschönes Land, und ich darf das erleben! Vielleicht lerne ich noch, ein bisschen milder mit mir umzugehen. Man hat sich ja nur einmal.

