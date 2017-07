Der Hochzeit von Ernst August Erbprinz von Hannover ist es zu verdanken, dass man an ein juristisches Kuriosum, den groben Undank, erinnert wird. Der Vater des Erbprinzen, der ebenfalls Ernst August heißt, blieb der standesamtlichen Hochzeit fern, er glaubt laut "Handelsblatt", sein Sohn habe sich jenes groben Undanks schuldig gemacht. Es heißt, er wolle das Familienschloss zurück, das er ihm mal geschenkt hat. Hat der Junge den Buchs falsch geschnitten? Einen Sofastoff ausgesucht, der so gar nicht zum sonstigen Schlossinterieur passt? Oder noch Schlimmeres getan?

Ein Blick in die juristischen Kommentare verrät, dass grober Undank nur selten vorliegt, es sollte zusätzlich schon gedroht oder beleidigt werden. Aber wie schnell sagt man schon mal "Du Depp" in der Familie? Und wie schnell sind die Wörter "lunchen" und "lynchen" missverstanden? Undank ist ganz traditionell der Lieblingsvorwurf der Älteren an die Jüngeren, so wie in umgekehrter Richtung erst Peinlichkeit und später Sturheit. Aber wegen grober Peinlichkeit und grober Sturheit kann niemand seinen Vater verklagen. Und nicht mal Fußballtrainer, die nach einer Meistersaison entlassen werden, dürfen wegen groben Undanks das Gericht anrufen, ebenso wenig wie Sekretärinnen, die nicht zur Weihnachtsfeier eingeladen werden.

Grober Undank kommt nur infrage, wenn vorher was geschenkt wurde. Er ist eine Art Paragraf für alle, die vermutlich, schon als sie schenkten, keine Gönner waren. Öffentlich bekannt gewordene Fälle sind recht selten: 2004 klagte ein gewisser Krafft Freiherr von Crailsheim gegen seinen Sohn (es ging ebenfalls um ein Schloss), 1999 fand Götz George seine Ex-Freundin zu undankbar (Grundstück). Und in der Wurstfamilie Tönnies war neben grober Leberwurst auch grober Undank durchaus ein Thema.

Meist heißt es also: sehr reich gegen nicht ganz so reich, eher alt gegen eher jung. Solange dieser Paragraf, der in Wirklichkeit natürlich grober Unfug ist, noch besteht, muss allen Prinzessinnen und Prinzen und anderen von Großgeschenken Bedrohten geraten werden, lieber alles zu bezahlen. Sagen wir zehn Euro pro Schloss, Herrenhäuser fünf? Ob dieser Trick später vor Gericht Bestand hat, ist natürlich ungewiss. Deshalb gibt es ihn hier umsonst und ohne dass irgendwas dafür erwartet wird.