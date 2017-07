Unter Strom Mirko Borsche taucht in die Wissenschaft der Kaffeezubereitung ein

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Ich bin ein pragmatischer Kaffeetrinker. Ich trinke Kaffee nur im Büro, und natürlich muss er gut schmecken, aber für mich muss auch das Kochen wenig aufwendig sein. Deshalb trinke ich Mokka oder Filterkaffee. Ersterer schmeckt mir etwas besser, Letzteren macht man dafür ein Mal und hat dann erst mal einen kleinen Vorrat. Praktisch halt.

Diese Grundsätze teilt nicht jeder. Kaffee ist ja eine Wissenschaft für sich und hat Spezialisten hervorgebracht, die in früheren Zeiten ihre Detailversessenheit wahrscheinlich beim Sammeln von Briefmarken oder Bauen von Modelleisenbahnen ausgelebt hätten. Jedenfalls waren meine Mitarbeiter mit meinem Kaffee-Regime unzufrieden. Alle wollten Espresso. Da kam die Espressomaschine Baronessa von Graef gerade recht um auszuprobieren, ob es sich lohnt, eine solche anzuschaffen. Zunächst mal: Das Design der Maschine gefällt mir, nicht überkandidelt retro, gut verarbeitet und robust. Zuerst schmeckte der Espresso allerdings nicht so gut – er war entweder zu bitter oder zu sauer. Also haben wir uns mit der Kaffeewissenschaft beschäftigt und in einem Fachgeschäft einen Kaffee gekauft, der genau die richtige Mahlstärke hatte, um den optimalen Espresso zu bekommen. Seitdem schmeckt der Espresso extrem lecker, aber trotzdem haben wir die Maschine nicht oft benutzt, und zwar aus logistischen Gründen: Unser Büro besteht aus zwei großen Räumen mit jeweils einer Küchenzeile. Wenn sich einer einen Espresso oder Cappuccino macht, ist das eine Geräuschkulisse wie in einem echten italienischen caffè, was beim Arbeiten und Telefonieren stört. Hätten wir eine separate Küche, hätte die Baronessa Dauergast sein dürfen. So habe ich meine Mitarbeiter zumindest in akustischer Hinsicht mit meiner Kaffeevorliebe versöhnt.

Technische Daten

Größe: 34 x 32 x 38 cm

Gewicht: 11 kg

Gehäuse: Aluminium, Edelstahl

Preis: ca. 900 Euro