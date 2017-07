Suppen gelten ja als etwas langweilig, beziehungsweise muss zu jeder Suppe ein sogenanntes Topping her, sonst wird sie schon gar nicht beachtet unter all den besonderen Gerichten, die heute stets nur eine Armlänge entfernt scheinen. Es stimmt schon, eine Soupe au Pistou ist einfach nur eine Gemüsesuppe. Aber sie schmeckt köstlich, und so ein Pistou (im Prinzip ein Pesto ohne Pinienkerne) ist das Topping der Träume.

Die in Ringe geschnittene Zwiebel in einem großen Topf in etwas Olivenöl ungefähr 5 Minuten lang unter Rühren andünsten. Karotte und Zucchini in 1 cm dicke Würfel und grüne Bohnen in ungefähr 2 cm lange Stücke schneiden. Gemüse zusammen mit Knoblauch und etwas Salz zu den Zwiebeln geben. Tomaten hinzufügen – entweder man nimmt geschälte aus der Dose oder frische, die man selbst häutet: Haut einmal kreuzweise einritzen, Tomaten für 30 Sekunden in kochendes Wasser legen, dann kommen sie in ein Bad mit kaltem Wasser, die Haut lässt sich jetzt leicht abziehen.

Das Gemüse im Topf mit Wasser bedecken und alles gar kochen, was ungefähr 15 bis 20 Minuten dauert. Dann die weißen Bohnen und die Pasta dazugeben, noch mal mit Wasser auffüllen, dass alles bedeckt ist, salzen – vorsichtig, wenn Sie Gemüsebrühe statt Wasser verwenden. Das Ganze aufkochen, dann die Temperatur runterschalten und köcheln lassen, bis die Pasta gar ist (Garzeit auf der Packung beachten). Wenn die Suppe zu dickflüssig ist, erneut Wasser (oder Gemüsebrühe) nachgießen.

In der Zwischenzeit das Pistou zubereiten. Wer es schärfer mag, verwendet dafür Knoblauch, am besten frischen. Man kann den Knoblauch aber auch weglassen und trotzdem sehr glücklich werden mit seinem Pistou: Basilikum, frisch geriebenen Parmesan, Salz, Pfeffer, Olivenöl mit dem Pürierstab zu einer glatten Masse pürieren.

Soupe au Pistou (südfranzösische Gemüsesuppe)

Zutaten: Olivenöl, 1 Zwiebel, 1 große Karotte, 2 kleine Zucchini, 250 g grüne Bohnen, 3 Zehen frischer Knoblauch, 1 TL Salz, 3 Tomaten, Gemüsebrühe oder Wasser, 1 Dose weiße Bohnen, 100 g Pasta (eine kleine Variante wie Hörnchen)

Für das Pistou: 2 Handvoll Basilikum, 1 Prise Salz, 50 g Parmesan, 60 ml Olivenöl, schwarzer Pfeffer