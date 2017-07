Deutschlandkarte Bilder auf Gullydeckeln

Karte: Großstädte mit einem oder mehreren gestalteten Schachtdeckeln – und die Art der Motive, die diese überwiegend zeigen (ohne werbliche Motive).

Meistens ist der Grund, warum jemand mit gesenktem Kopf durch die Straßen läuft, kein schöner – da hat einer schlechte Laune, oder er muss achtgeben, nicht in Hundekot zu treten. Aber zugleich fördert der Blick auf den Asphalt mitunter auch Interessantes zutage: In vielen Großstädten prangen auf den Gullydeckeln Bilder, die ins Eisen gegossen sind – üblicherweise an ausgewählten Orten, wo sich die Städte gern als besonders hübsch präsentieren, etwa im Zentrum. In Berlin zum Beispiel zeigen einige Tausend der insgesamt 270.000 Deckel auf den Abwasserschächten Sehenswürdigkeiten wie den Fernsehturm oder die Siegessäule. Düsseldorf gefällt der "Radschläger", ein Wahrzeichen der Stadt, Oldenburg ein stilisierter Stadtplan. In Hamburg sind ungefähr 100 Kanaldeckel mit dem Wappen der Stadt verziert. Das eigene Wappen ist überhaupt das beliebteste Motiv. Nur eine Großstadt fällt aus dem Rahmen: Herne besitzt einen einzigen gestalteten Gullydeckel – versehen mit dem Wappen der Partnerstadt Lutherstadt Eisleben. Der Deckel war ein Freundschaftsgeschenk.

Recherche: Anton Dorow

Quelle: Pressestellen der Städte