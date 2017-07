Stilkolumne Die Farbe der Macht

Die Menschheit hat der Fähigkeit, Farben voneinander unterscheiden zu können, viel zu verdanken. Unseren urmenschlichen Vorfahren war es dadurch möglich, rote Früchte an Bäumen zu erkennen und rote Beeren im Gebüsch. Uns hilft sie heute, rote Schuhe von anderen zu unterscheiden, was diesen Herbst verstärkt vorkommen wird: Miuccia Prada hat rote, mit Federn verzierte Sandaletten in ihrer Kollektion, Victoria Beckham setzt auf rote Stiefel im Siebziger-Jahre-Look, und bei Givenchy sind High Heels im roten Lack-Look zu sehen.

Bei Männern tauchen rote Schuhe heute praktisch nicht mehr auf, dabei waren sie einmal eine reine Herrensache von höchstem Symbolwert. Im 17. Jahrhundert etwa galten rote Schuhe als Zeichen der Macht: Während der Regierungszeit Ludwigs XIV. war es nur Mitgliedern der königlichen Familie und Aristokraten erlaubt, Schuhe mit roten Absätzen zu tragen. Dieses Monopol war damals leicht durchzusetzen, denn leuchtend rote Farbe war unerschwinglich. Um sie herzustellen, mussten Cochenilleschildläuse aus Mexiko importiert und zerrieben werden.

Die Entmachtung des französischen Adels tat der mexikanischen Blattlaus gut, der Popularität des roten Herrenschuhs hingegen nicht so sehr. Bis heute ist er eine Ausnahme-Erscheinung, von Sportschuhen mal abgesehen. Ein Mythos blieb er dennoch. In Hans Christian Andersens Märchen Die roten Schuhe beispielsweise treiben rote Schuhe die Hauptfigur in die Qual endlosen Tanzens. Auch im Filmklassiker The Wizard of Oz aus dem Jahr 1939 haben rote Schuhe magische Wirkung. Noch in den achtziger Jahren forderte David Bowie in Let’s Dance dazu auf, rote Schuhe anzuziehen und Blues zu tanzen: "Put on your red shoes and dance the blues". Und in jüngerer Zeit sorgte Papst Benedikt XVI. mit feuerrotem Schuhwerk für Aufsehen. Rote Schuhe gehören zur Standardgarderobe eines Papstes, die markante Farbe soll an das Blut und die Kreuzigung Christi erinnern. Anders als seine Vorgänger entschied sich Benedikt für ein besonders auffälliges Rot.

Doch ansonsten gehört der rote Schuh heute ganz an den Fuß der Frau. Und die Mode-Industrie tut ihr Möglichstes, ihn weiter zu kultivieren. Verdient gemacht haben sich dabei vor allem die Schuhdesigner Manolo Blahnik, Roger Vivier und Christian Louboutin. Letzterer klagte 2011 sogar gegen die Marke Yves Saint Laurent, um für sich das alleinige Recht zu reklamieren, Schuhe mit roten Sohlen zu fabrizieren. Das Haus YSL konterte, Schuhe mit roten Sohlen beziehungsweise roten Absätzen habe es schon zu Zeiten von Ludwig XIV. gegeben und sie hätten damit eine lange Tradition. Das Argument überzeugte den Richter.

Foto: Peter Langer / Schön rot: High Heels von Givenchy