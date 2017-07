Alternative für Deutschland Die Stunde der Gründer

Am 6. Februar 2013 trafen sich 18 Männer in einem Gemeindesaal in Hessen und gründeten die Alternative für Deutschland. Dabei wollten einige von ihnen gar nicht, dass sie so heißt. Und andere erzählten von der Holocaust-Vergangenheit ihrer Familien. Was halten sie heute von der AfD, die wohl bald in den Bundestag einziehen wird?