Lena Dunham und Lamby gehen getrennte Wege. Der Grund: unüberwindbare Differenzen. Wie sich jetzt erst herausstellte, leben die beiden, die amerikanische Schauspielerin, Drehbuchautorin und Schriftstellerin – bekannt für die Fernsehserie Girls – und ihr Hund Lamby bereits seit mehr als einem Jahr nicht mehr zusammen. Lamby soll aufgrund seines untragbaren Benehmens in ein Rehabilitationszentrum eingeliefert worden sein. Vor ein paar Monaten zog er zu seiner Trainerin in Südkalifornien, wo er, abgeschottet von der Öffentlichkeit, weiter an sich arbeiten soll.

Natürlich könnte man vorschnell meinen: Lena Dunham hat ihren Hund, den sie aus einem Tierheim holte, einfach wie ein Accessoire der letzten Saison aufgegeben, sobald es ein bisschen schwierig wurde. Hunde aus Tierheimen zu retten ist in den USA gerade sehr angesagt: George und Amal Clooney retteten Millie, Hilary Swank rettete Rumi und Kai, Bradley Cooper seine Charlotte, Miley Cyrus ihren Milky. Die einen retten Kinder aus der Not, die anderen Hunde. Und Lena Dunham hatte von ihrem Hund ja bekommen, was sie wollte: Sie schrieb im renommierten New Yorker darüber, wie wunderbar das neue Leben mit ihrem Mischling sei. Damals nannte sie Lamby ein "goldenes Würstchen mit den menschlichsten Augen ever".

So ein plötzlicher Aufstieg – eben noch im Tierheim, nun im Zentrum des Interesses – ist natürlich nicht leicht. Von einem Tag auf den anderen wird der Hund in ein Leben mit rosafarbenen Plüschbetten, exquisiten Halsbändern und eigenem Instagram-Account geworfen und darf sich keinen einzigen Fehlbiss mehr leisten, denn die Konkurrenz wartet nur darauf, dass der Platz da oben wieder frei wird. Es sieht so aus, als habe Lamby mit Aggression auf diesen Stress reagiert, er soll Dunhams Freund mehrmals angegriffen haben. Alle Therapie half offenbar nicht, also hat Dunham sich von ihm getrennt. Das ist nicht etwa ungerecht, sondern nur konsequent und richtig. Aus ungesunden Beziehungen muss man sich befreien. Das sagt jeder Paartherapeut. Und dem Problemhund Lamby geht es in Kalifornien sicher so gut wie nie zuvor, denn Tiertrainerinnen verstehen sich besser mit Hunden als es Schauspielerinnen tun. Lena Dunham tröstet sich währenddessen mit Jüngeren. Ihre beiden neuen Hunde, es sind Pudel, heißen Karen und Susan, und sie sind unfassbar süß, noch süßer als Lamby. Auf Instagram machen sie eine sehr gute Figur. Dass sie aus einem Heim stammen, darauf fehlt jeglicher Hinweis.