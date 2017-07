In Berlin gibt es den Bezirk Lichtenberg. Im Bezirksparlament sitzen annähernd gleich viele männliche und weibliche Abgeordnete, es steht 32 zu 23. Vor einigen Wochen hat dieses Gremium auf Antrag der Grünen beschlossen, bei der Rednerliste die Frauenquote einzuführen. Bisher wurden die Redner ja nach altem Brauch in der Reihenfolge drangenommen, in der sie sich gemeldet hatten. Das sei ungerecht. Jetzt soll, wenn ein Mann geredet hat, direkt nach ihm immer eine Frau sprechen, egal, wann sie den Finger gehoben hat. Umgekehrt wird es genauso gemacht. Die grüne Kreisvorsitzende Hannah Neumann sagt: "Keinem wird das Reden verboten. Es wird nur umsortiert." Das Parlament müsse vor der "Gockelei" der Männer geschützt werden.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden