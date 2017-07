Mousse au chocolat ist so beliebt, dass in Frankreich jede Familie ihr eigenes Rezept dafür hat: So würde man es wohl in der Sprache der Kochbücher ausdrücken, die ähnlich hohe Kitschanteile wie die Sprache der Immobilienmakler aufweist. Meine Familie hat mir leider kein Rezept für Mousse au chocolat vermacht, sie mögen nichts Süßes, diese Banausen. Ich habe also in einer meiner liebsten Kochkolumnen nachgesehen. Sie heißt How to cook the perfect ... und erscheint in der britischen Zeitung The Guardian. Die Autorin probiert Varianten klassischer Rezepte durch, bis sie die ihrer Meinung nach beste findet. Sie nimmt es sehr genau, allerdings ist mir ihre Mousse au chocolat misslungen. Sie wurde klumpig. Nach französischem Besuch in meiner Küche weiß ich aber jetzt, wie das Problem mit den Klumpen zu lösen ist – man fügt Sahne hinzu. Das Rezept ist immer noch puristisch: wenige Zutaten, große Freude. Die Frage, warum man im Hochsommer Schokoladenmousse essen sollte, erübrigt sich, wenn man sie vor sich hat. Sie ist kühl und köstlich, und Beeren schmecken wunderbar dazu.

Schokolade vorsichtig schmelzen: Wenn man einen Induktionsherd hat (was ohnehin eine gute Anschaffung ist), kann man die Schokolade auf niedrigster Stufe direkt im Topf schmelzen. Sonst bringt man in einem kleinen Topf Wasser zum Kochen, klemmt in den Topf eine Schüssel in der passenden Größe und lässt darin die Schokolade zergehen. Sie sollte nicht zu heiß werden, sondern gerade so schmelzen. Die Eier trennen, Eigelbe mit Zucker verrühren. Die Mischung unter die Schokolade rühren. Gut vermengen, das ist der Moment, in dem die Klumpen entstehen könnten. Sahne dazugießen und weiterrühren. Eiweiß steif schlagen und vorsichtig unterheben, am besten in drei Teilen, dann muss man nicht so stark rühren. Die Mousse auf Schälchen verteilen und mindestens 3 Stunden in den Kühlschrank stellen.

Mousse au chocolat

Zutaten für 5 bis 6 Personen: 140 g Schokolade (70 % Kakao), 5 Eier, 50 g Zucker, 70 ml Schlagsahne