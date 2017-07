Mirko Borsche, Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne "Unter Strom"

Als ich Mitte der neunziger Jahre in einer Wohngemeinschaft lebte, kaufte sich einer meiner Mitbewohner eine Playstation 1. Für eine Jungs-WG ein Traum, denn die erste Playstation von Sony, die damals auf den Markt kam, war eine Revolution. Mittlerweile gibt es jede Menge Spielekonsolen. Aber auch die Nintendo Switch ist revolutionär. Sie ist etwas größer als ein Smartphone, eine Mischung aus Gameboy und Wii, der bewegungsgesteuerten Konsole von Nintendo. Man kann sie unterwegs benutzen, wenn man die zwei Controller an den Seiten des kleinen Bildschirms einhakt. Man kann sie aber auch auf den Tisch stellen, die Controller abmachen – und manche Spiele dann sogar zu zweit spielen. Oder man verbindet die Konsole mit dem Fernseher. Bei einigen Spielen funktionieren die Controller wie bei der Wii: Sie registrieren die Bewegungen, die man mit ihnen macht, während man sie in der Hand hält. Zum Beispiel bei einem Boxspiel.

Ich dachte mir, dass ich mit dem Testgerät vor allem meinem kleinen Sohn eine Freude machen könnte, der am Wochenende immer bei mir ist. Aber als der Kleine wieder weg war, wollte ich unbedingt selbst spielen. Und zwar mein Lieblingsspiel von einem der ersten Gameboys: The Legend of Zelda, bei dem man eine Prinzessin befreien muss und dazu Zauberkräfte erwirbt, Waffen sucht, Rätsel löst, Heiltränke braut. Ich legte mich also gemütlich aufs Sofa und spielte los. Neben mir lag meine Frau, die absolut kein Spiele-Typ ist. Als ich kurz auf die Toilette ging und wiederkam, hatte sie das Gerät in der Hand und gab es nicht wieder her. Als der Akku leer war (übrigens ist er recht schnell leer, ein Schwachpunkt), spielte sie vor der Steckdose hockend weiter. Es ist nicht immer schön, wenn die anderen die eigenen Leidenschaften teilen.

Technische Daten

Display: 6,2 Zoll; 1.280 x 720 Pixel

Speicherkapazität: 32 GB

Preis: 329 Euro