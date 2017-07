ZEITmagazin: Herr Bergé, in Ihrem Buch Lettres à Yves schreiben Sie, der 2008 verstorbene Yves Saint Laurent und Sie hätten zwei parallele Leben geführt.

Bergé: Ich würde eher unabhängige Leben sagen. Wissen Sie, nicht die Mode oder die Kunst hat uns zusammengehalten, die große Triebkraft in unserer Beziehung war die Sexualität. Sie war uns beiden sehr, sehr wichtig. Im Gegensatz zu mir hatte Yves keinerlei Interesse an Musik oder Malerei. Yves liebte nur sich selbst. Aber wenn man das Leben eines großen Künstlers teilt, muss man das akzeptieren und seine eigenen Träume aufgeben. Und doch ist es an der Seite eines Künstlers fantastisch. Ich hatte meinen Platz, an dem ich kreativ sein konnte, ein Buch schreiben, ein Magazin gründen oder eine Oper leiten.

ZEITmagazin: Sie schreiben auch, er sei abhängig gewesen von Ihnen, da Sie ihm viele Dinge abgenommen hätten. Das habe Ihnen so große Macht über ihn gegeben, dass Sie sich schuldig fühlten.

Bergé: Ich habe ihm so viel wie nur möglich abgenommen, um ihn glücklich zu machen. Wenn ich es selbst erledigte, ging es immer schneller. Mein Wunsch war, ihn vor allem Schlechten zu beschützen, vielleicht wurde er dadurch zu abhängig von mir. Das war sicher irgendwo auch eine Art von Masochismus. Jeder von uns hatte eben seine Rolle.

ZEITmagazin: Saint Laurent hatte eine sehr fragile Persönlichkeitsstruktur. Er war zeitweise in der Psychiatrie und hatte Probleme mit Drogen und Alkohol. Haben Sie versucht, ihm zu helfen?

Pierre Bergé 87, war 50 Jahre lang mit dem legendären Mode-Designer Yves Saint Laurent liiert, der 2008 im Alter von 71 Jahren starb. Sein Buch Lettres à Yves erschien 2010. Die Yves-Saint-Laurent-Museen in Marrakesch und Paris eröffnen im Oktober

Bergé: Ich war komplett hilflos. Es war schrecklich, das akzeptieren zu müssen. Ich war der Meinung, was auch immer komme, ich sei stark genug, selbst den Eiffelturm für ihn zu verrücken. Aber er konnte sich nur selbst retten. In den neunziger Jahren entschied er sich, in eine Klinik zu gehen, und hörte auf, Drogen zu nehmen und zu trinken. Er war bis zu seinem Tod 18 Jahre lang clean.

ZEITmagazin: 2008 verpartnerten Sie sich – fünf Jahre bevor die gleichgeschlechtliche Ehe in Frankreich gesetzlich erlaubt wurde. Warum?

Bergé: Das war ein politisches Statement. Ich bin immer dafür, Ungerechtigkeiten zu korrigieren. In Marokko habe ich ein Museum für Berberkunst eröffnet, da dort den Berbern sogar die eigene Sprache noch bis vor wenigen Jahren verboten war. Das Museum ist für mich eine politische Aussage. Mit Yves sprach ich nie über Politik. Er wurde in Algerien geboren, und seine blöde Familie behandelte arabische Menschen auf eine Art, die mir sehr missfiel. Yves hat seiner Familie nie erzählt, dass er schwul war, aber sie fragten auch nie danach.

ZEITmagazin: In Ihrem Buch schreiben Sie ihm Dinge, die Sie nie sagen konnten. Warum nicht?

Bergé: Yves hörte nicht zu. Er lebte in einer anderen Welt. Seine Träume waren für ihn viel interessanter und wichtiger als die Realität. Ich habe also alle unangenehmen Wahrheiten von ihm ferngehalten. Bis zuletzt sprachen wir nie über seinen Hirntumor. Er hätte das nicht akzeptiert. Und so hat er nie verstanden, dass er bald sterben würde. Ich war bis zu seinem letzten Atemzug bei ihm und habe seine Augen geschlossen. Es war sehr friedlich. Und dann organisierte ich ein wunderbares Begräbnis. Ich hatte ihm vor Jahren einmal vorgeschlagen, seine Bestattung in der wunderschönen Kirche Saint-Germain-des-Prés abzuhalten. Er erwiderte nur: Warum nicht Notre-Dame? Er war immer etwas größenwahnsinnig.

ZEITmagazin: Fühlten Sie sich nach seinem Tod einsam?

Bergé: Man ist immer einsam. Egal ob man Single ist oder nicht, man ist immer alleine. Aber mich haben nach seinem Tod Projekte gerettet. Ich baute das Musée Yves Saint Laurent in Paris und in Marrakesch auf. Ich hasse Nostalgie! Ich hasse das Gestern, ich mag das Heute, und ich liebe das Morgen.

ZEITmagazin: Kürzlich starb Ihre Mutter mit 107 Jahren. Sie bat Sie, ihr aktiv beim Sterben zu helfen. Sie haben es verweigert.

Bergé: Damals wollte ich nicht. Aber ich hoffe, eines Tages, wenn ich genug habe, wird mir jemand beim Sterben helfen. Es ist mein Recht, das Fenster zu öffnen und zu springen, wann immer ich will. Wenn ich mein Leben beenden möchte, hilft mir hoffentlich jemand aus dem Rollstuhl.

ZEITmagazin: Sie schreiben, in 100 Jahren würden sich die Menschen noch an Yves erinnern, aber nicht mehr an Sie. Macht Sie das traurig?

Bergé: Nein, die Regeln waren von Anfang an klar. Schon als ich jung war, entschied ich mich für den Schatten. Manchmal ist es im Schatten sehr kalt. Aber ich weiß, was passiert, wenn man immer in der Sonne steht.

