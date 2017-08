Elfie Semotan und Michel Würthle "Im Alter muss man sich seine Posen genauer aussuchen"

ZEITmagazin: Herr Würthle, "aus den Nebeln und den längst erloschenen Lagerfeuern und den Saloons des Hollywoodwesterns" sind Ihre Zeichnungen entstanden. So haben Sie es auf eines der Blätter geschrieben. Wie alt waren Sie, als Sie die ersten Western sahen?

Michel Würthle: Mit sechs oder sieben wurde ich die ersten Male mitgenommen, natürlich nur in die Nachmittagsvorstellungen, in die jugendfreien Western. Damals ging man ins Schikaneder Kino – so ein kleines Kino im 4. Bezirk in Wien. Aber ich wollte natürlich die neuesten sehen. Das gelang dann durch eine gewisse Bestechung der Frau Mizzi oder des Herrn Schorschi. Man wollte auch unbedingt in der ersten Reihe sitzen, damit man alles überblickt. Die erste Reihe war die billigste und immer voll besetzt von Kindern, mehrheitlich Knaben, die sich eingeschlichen hatten. Später in Paris hat man dann debattiert, was an den Western Kunst ist. Und ich wollte mir das alles mit den Zeichnungen etwas klarer machen, ich wollte es einfach mal erledigt haben.

ZEITmagazin: Was fasziniert Sie an Western?

Elfie Semotan prangt im gezeichneten Schaubild von Michel Würthle in der Mitte. © Michel Würthle

Würthle: Ich bin 1943 geboren. 1945 landeten die Yankees in Omaha Beach und befreiten uns von den Nazis. Und sie brachten in diese dumpfe Nachkriegszeit ihre herrlichen Filme und unsere Ikonen des Habenwollens: die Chesterfield-Zigaretten und vor allem die echten Bluejeans. In Wien gab es weit und breit nicht eine Levi’s, geschweige denn Cowboystiefel. Wir haben Bittbriefe in die Vereinigten Staaten geschickt, bis eine echte Bluejeans kam, und dann war es die falsche, eine Wrangler oder gar eine Lee.

ZEITmagazin: So ein Pech. Es ging beim Western also gar nicht um die Story?

Würthle: Es ging mir von Anfang an nicht um den Inhalt. Das war ja auch für Kinder und Jugendliche leicht zu verstehen, dass das immer ein Stereotyp war. Abgesehen von den Landschaften und Pferden und den Schießereien ging es vor allem um Modeartikel, darum, wie diese Typen aussahen, um ihre Moves. Das wurde selbstverständlich mehr oder weniger von einer ganzen Generation kopiert.

ZEITmagazin: Was waren das für Moves?

Würthle: Na, wie die ihr Pferd angebunden haben, wie die sich zu bewegen wussten.

ZEITmagazin: Ein Beispiel bitte.

Würthle: Zwei äußerst elegant wirkende Kuhhirten und geschickte Fußgänger für die Zeit ohne Pferd waren James Stewart und Henry Fonda. Zum Beispiel in dem sehr schönen Film The Cheyenne Social Club. Die beiden kamen abgekämpft aus dem Sezessionskrieg zurück, in unnachahmlich schäbig gut aussehender Kleidung, schlank, schmalhüftig und feingliedrig, nicht so pompös aufgepumpt wie die Masse der heutigen Trottel. Da habe ich damals gefühlt: Mit dieser Körperhaltung sollte man durch die Welt gehen und das Schicksal meistern.

Michel Würthle, geboren 1943 in Hallstatt im Salzkammergut, ging nach Stationen in Wien und Paris 1970 nach Berlin, wo er das legendäre Künstlerlokal Exil betrieb und später die Paris Bar. Er hat in Wien zusammen mit Kurt Kocherscheidt Malerei studiert und neben seiner Karriere als Gastronom immer gezeichnet.

ZEITmagazin: In Ihren Zeichnungen tauchen alle Großen von damals auf: John Wayne, Marlon Brando, Gary Cooper zum Beispiel. Wer war der Allergrößte?

Würthle: Von heute aus betrachtet Marlon Brando und Robert Mitchum. Früher haben mir die Nebenfiguren, die Bösewichter, sehr gut gefallen.

ZEITmagazin: Der Westernheld als die ultimative Verkörperung des Mannes?

Würthle: Ja, der Pionier, der handelt, der nicht lange redet. Und die bedrohlichen Gesten waren natürlich die interessantesten. Der Sheriff etwa war gar nicht so wichtig. Obwohl Gary Cooper den Sheriff in High Noon natürlich maßlos gut gespielt hat. Auch das ganze Sterben war ja damals angenehm zu gucken. Einer fängt sich eine Kugel ein, fällt um, und aus ist es. Nicht diese ganzen quellenden Gedärme und das ganze Geschrei, das heute als absoluter Realismus gilt. Scheißnummer meiner Ansicht nach.

ZEITmagazin: Frau Semotan, Ihr Beitrag zu Ihrer gemeinsamen Ausstellung sind die Fotos. Teilen Sie Michel Würthles Begeisterung für Wildwestfilme?

Elfie Semotan: Ja, natürlich. Zumindest damals gefielen sie mir, und selbst heute spielt diese Art von Männlichkeit immer noch eine Rolle. Der starke Mann, der sich um nichts schert: Dieses Bild haben die Amerikaner verinnerlicht, und wir auch. Es ist das Ideal unserer Zeit. Trump ist ja im Grunde auch so.

Elfie Semotan, geboren 1941, ist eine der erfolgreichsten Modefotografinnen der Welt. Bekannt wurde sie unter anderem durch ihre Zusammenarbeit mit dem Modedesigner Helmut Lang. Semotan lebt in Wien, New York und dem Burgenland. 2016 erschien ihre Autobiografie "Eine andere Art von Schönheit"

Würthle: Quentin Tarantino sollte ihn als General Custer besetzen. Aber eines steht eh fest: Niemand hat sich mehr gelangweilt als Frauen in Wildwestfilmen. Es war ihnen oft zu Recht fad.

Semotan: Ich habe mich nicht gelangweilt, ich habe nur viele Konflikte unnötig gefunden und manche Darsteller nicht gemocht, wie etwa den John Wayne, der hat ja auch die Indianer schlecht behandelt, die wiederum mir besonders gut gefielen.

Würthle: Na, das kann man so nicht sagen. Das war ein großer Darstellerkünstler. Ein graziöser Breitarsch, besonders im Alter, in The Shootist.

Semotan: Der war mir unsympathisch mit seinem Männlichkeitsanspruch. Aber diese Männer haben natürlich unglaublich gut ausgeschaut und was hergemacht, obwohl sie sich unverständlich verhalten. Da geht es um Macht, Eleganz und Klasse. Trotzdem, wir hätten ja auch gern so ausgeschaut.

ZEITmagazin: Wer? Die Frauen?

Semotan: Ja, sicher, der coole Westernheld ist ein Idol, wenn auch ein angreifbares und für Frauen schwerer zu akzeptierendes Idol. Aber da es dabei hauptsächlich um Äußerlichkeiten geht, kriegen wir das auch hin, nicht wahr, Michel?

Würthle: Genau. Die Zeichnungen handeln nicht von der Moral der Filme, es ist ein subjektiver Blick auf die Oberfläche.

Wirre Wälder in den Catskills in der Nähe von New York, fotografiert von Elfie Semotan. © Elfie Semotan

ZEITmagazin: Frau Semotan, Sie sind eine der bedeutendsten Modefotografinnen der Welt. Die Bilder, die in der Ausstellung und im Buch von Ihnen zu sehen sind, zeigen jedoch ungezähmte Natur.

Semotan: Als man mich gefragt hat, ob ich mit Michel ausstellen wolle, habe ich Ja gesagt, ohne zu wissen, was er vorhatte, einfach weil wir befreundet sind und ich seine Arbeit schätze. Dann war klar, dass er sehr in ein Thema vertieft war und es an mir lag, zu entscheiden, welche meiner Arbeiten ein gutes Gegenüber wären. Ich dachte, diese Bilder von Gestrüpp könnten es sein. Vegetation, die keine erkennbare ästhetische Form hat, die chaotisch ist, aber interessant und ungewöhnlich, beschäftigt mich, seit ich fotografiere.