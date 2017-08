Wenn wir uns heute ein Schleifchen umbinden, dann selten, um etwas zusammenzuhalten, sondern eher, um etwas mitzuteilen. Schleifen sind ein Kommunikationsmittel. Auf oberbayerischen Dorffesten machte es einst einen großen Unterschied, ob eine Frau in Tracht ihre Schürzenschleife auf der rechten oder der linken Seite trug. Auf der rechten hieß das: Ich bin vergeben. Links signalisierte sie hingegen die Bereitschaft, sich noch binden zu lassen. Man durfte die Frau also ansprechen. Das konnte Werbenden unter Umständen viele fruchtlose Dialoge ersparen und vielleicht auch den einen oder anderen ungemütlichen Zusammenstoß.

Die Schleife hat heute eine reine Signal- und Schmuckfunktion, mit ihr wird nur noch sehr selten etwas anderes zugebunden als ein Schuh. Rote Schleifen am Revers zeigen etwa Solidarität mit HIV-Infizierten. Wir vergessen heute leicht, dass die Schleife gut 1000 Jahre älter ist als der Knopf. Die Menschheit brauchte bis zum Mittelalter, um das Knopfloch zu erfinden. Davor blieb nur, die Dinge zusammenzuknoten. Das Knöpfen war natürlich wesentlich effektiver und praktischer, in diesem Sinne ist die Schleife seit 700 Jahren überflüssig. Umso mehr erstaunt es, dass sie sich seitdem keineswegs erledigt hat. In den aktuellen Kollektionen beispielsweise geht nichts ohne Schleifen: Bei Gucci sehen wir sie als schwarzes Halsband aus Satin. Bei Dolce & Gabbana finden wir sie aus schwarzem Tüll mit weißen Rüschen an einem Kleid mit Schluppenärmeln. Bei Rochas werden sie untereinander an Blusen und Kleidern gereiht, so dass eine vertikale Leiste aus Schleifen entsteht. Bei Chloé werden sie an die Halsausschnitte von Kleidern geheftet und sind aus strukturiertem Stoff in Hellgrün oder Flieder. Und bei Balenciaga finden wir sie an einem Abendkleid in Form einer riesigen schwarzen Taillenschleife.

Schleifen verrutschen und sind entbehrlich, sie hängen immer an etwas anderem dran und bleiben manchmal selbst an etwas hängen. Modisch gesehen, hat die Schleife noch immer die Funktion, ihre Trägerin zu markieren. Schleifen machen nahbarer, denn sie suggerieren, dass es womöglich etwas auszupacken gibt. Es ist schwer, eine Schleife zu tragen und gleichzeitig stark auszusehen. Deswegen hat die Männerwelt sich der Schleife fast vollständig entledigt, sie taucht nur noch bei festlichen Anlässen als um den Hals gebundenes Seidenband, auch Fliege genannt, auf. Dass in der Frauenmode die Schleifen nun so zahlreich zu finden simd, kann man als konservativen Rollback deuten. Oder aber so: Frauen sind heute so unabhängig, dass ihnen nichts gefährlich werden kann, schon gar nicht ein dekoratives Schleifchen.

Foto: Peter Langer / Gebunden: Blazer mit Schleifen von Emporio Armani