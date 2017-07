Wir bedauern, Ihnen mitteilen zu müssen, dass selbst wir vom Geheimnis ewiger Jugend und Schönheit keinen Schimmer haben. Zwar besitzen wir die dumpfe Ahnung, dass es in einem Tresor liegt, hinter Laserschranken und einem unterbezahlten Wachmann mit Vornamen Hartmut, aber der lässt niemanden durch. Also lesen wir in Illustrierten von frühem Zubettgehen, drei Litern grünem Tee am Tag und den vergeblichen Morgenritualen der Prominenten, die ihr Gesicht mit Mineralwasser waschen, das Jahrhunderte durch Gestein geplätschert ist und anschließend in einem Holzschuppen von einer 103-jährigen moldawischen Nonne geweiht wurde, na ja, und trotzdem sind immer noch Falten da. Grand Canyons, Marianengräben, Vulkankrater. Und natürlich beneiden wir Schauspielerinnen wie Salma Hayek um ihre rohmilchkäseglatte Haut. Kürzlich erzählte sie amerikanischen Zeitungen, ihre mexikanische Großmutter habe sich nach dem Frühstück immer die Reste als Maske ins Gesicht geschmiert, "Papaya, Joghurt, Honig und Nüsse", und das tue auch Salma Hayek bis heute, weswegen ihr Teint so leuchtet, dass, so berichten Experten, man es vom Weltall aus sehen kann. Was mit unserer laienhaften Einschätzung übrigens übereinstimmt.

Nun hat Hayek in Hollywood hinsichtlich dermatologisch sinnvoller Frühstückszutaten einen Standortvorteil. Der Deutsche frühstückt ja rustikaler: Graubrot, Marmelade und hart gekochte Eier. Aber auf einen Versuch käme es an, aus Respekt vor unseren lieben Großmüttern, die nicht bloß ständig sagen, dass man sich gerade hinsetzen, sich mal was Schönes kaufen und doch endlich heiraten solle – sie sagen auch, dass man nichts verkommen lassen dürfe. Ja, so ist es. Und womöglich funktioniert es sogar mit einer existenzialistischeren Frühstücksroutine, mit dem letzten Schluck schwarzen Kaffees, der ausgedrückten Zigarette und dem angebrochenen Essay aus Lettre International. Oder mit dem Gyros von letzter Nacht. Wir werden also fürderhin neueste Tinkturen mit Nachbarn austauschen (Continental Breakfast oder Bauernomelett?) und bis in die Nacht diskutieren, ob sich die Erfinder von Gesichtswurst nicht doch mehr dabei gedacht haben. Es wird uns bald auffallen, dass McMuffin Fresh Chicken ohnehin schon immer wie eine Hautcreme klang.

Und wenn Sie nun die nächste Verödung der deutschen Frühstückskultur heraufziehen sehen: Halten Sie Ihren Kopf einfach 20 Sekunden in Ihre Cornflakes, danach eventuell noch einmal. Bis es halt wirkt.