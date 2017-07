Deutschlandkarte Sehenswertes an Autobahnen

Karte: Städte und Stadtkerne, die auf Autobahnschildern beworben werden

Die braunen Schilder, die an Autobahnen auf touristische Highlights der Umgebung hinweisen, heißen offiziell touristische Unterrichtungstafeln. Ein etwas seltsamer Begriff, denn der Tourist will sich doch oft lieber ausruhen, statt sich unterrichten zu lassen. Wie der Behördenjargon schon ahnen lässt, gibt es auch eine behördliche Richtlinie, wie die Schilder aufgestellt werden dürfen: nicht weiter als zehn Kilometer von der beschriebenen Sehenswürdigkeit entfernt, mit einem Abstand von wenigstens einem Kilometer zueinander. Dies wird allerdings nicht bundesweit geplant, die Kommunen sind dafür zuständig. So kommt es, dass selbst kleinste Städte auf den Schildern auftauchen, 326 Städte sind es derzeit insgesamt. Im Südosten des Landes muss geradezu von einem Schilderboom gesprochen werden, dabei sind einige der für sich werbenden Städte bestimmt mehr als zehn Kilometer von der Autobahn entfernt. Es wäre kleinlich, sich darüber aufzuregen, ein bisschen Nonchalance kann auf deutschen Straßen gar nicht schaden.

Abenberg, Altdorf, Altenburg, Altlandsberg, Altötting, Amberg, Angermünde, Anklam, Annaberg-Buchholz, Apolda, Argenbühl, Arnsberg, Arnstadt, Aschersleben, Augsburg, Bad Abbach, Bad Aibling, Bad Belzig, Bad Berneck, Bad Brückenau, Bad Düben, Bad Dürrheim, Bad Elster, Bad Fallingbostel, Bad Feilnbach, Bad Freienwalde, Bad Gandersheim, Bad Grönenbach, Bad Kissingen, Bad Königshofen, Bad Lausick, Bad Liebenwerda, Bad Lobenstein, Bad Münder, Bad Münstereifel, Bad Nenndorf, Bad Neustadt, Bad Orb, Bad Reichenhall, Bad Saarow,Bad Salzuflen,Bad Schlema, Bad Steben, Bad Wildungen, Bad Wörishofen, Bamberg, Barsinghausen, Baunach, Bautzen, Bayreuth, Beelitz, Beeskow, Beilngries, Berching, Bergneustadt, Besigheim, Bietigheim-Bissingen, Blieskastel, Brandis, Braunsbedra, Braunschweig, Breisach, Bremerhaven, Bückeburg, Buckow, Burg, Bürgel, Burglengenfeld, Burgstädt, Butzbach, Calbe, Celle, Chemnitz, Coburg, Dachau, Dahme/Mark, Deggendorf, Detmold, Dillenburg, Dingolfing, Dinkelsbühl, Döbeln, Doberlug-Kirchhain, Dorf Mecklenburg, Dresden, Düsseldorf, Eichstätt, Einbeck, Eisenhüttenstadt, Emden, Endingen, Engen, Eppingen, Eppstein, Erding, Erlangen, Esslingen, Ettenheim, Eutin, Feuchtwangen, Finsterwalde, Flensburg, Forchheim, Forchtenberg, Frankfurt, Freiberg, Freudenberg, Fritzlar, Fulda, Fürstenwalde, Fürth, Füssen, Gengenbach, Gießen, Glückstadt, Gochsheim, Görlitz, Gotha, Göttingen, Greding, Greifswald, Greiz, Grimma, Grimmen, Grünberg, Gudensberg, Günzburg, Hainichen, Hammelburg, Hann. Münden, Hattingen, Heide, Heilbad Heiligenstadt, Heilbronn, Helmstedt, Herborn, Herzogenaurach, Heusenstamm, Hilpoltstein, Hofheim, Hohenstein-Ernstthal, Homberg, Horb, Hückeswagen, Hüfingen, Ingolstadt, Isny, Jüterbog, Kalkar, Kamenz, Karlsruhe, Kassel, Kempen, Kempten, Kenzingen, Kevelaer, Kiefersfelden, Kirchheim unter Teck, Kitzingen, Königsberg, Königslutter, Köthen, Krakow am See, Kühlungsborn, Ladenburg, Landau, Landsberg, Landshut, Lauf, Laufenburg, Lauffen, Lauscha, Leer, Leipzig, Lemgo, Leutkirch, Lich, Lichtenfels, Lindau, Lippstadt, Lohr, Lübeck, Luckau, Lüneburg, Lupburg, Lutherstadt Eisleben, Lutherstadt Wittenberg, Marbach, Marienberg, Markgröningen, Marktbreit, Marktheidenfeld, Marktl, Meerane, Meiningen, Meißen, Mellrichstadt, Melsungen, Memmingen, Merkendorf, Miltenberg, Mindelheim, Minden, Mittweida, Möckmühl, Monschau, Mühlhausen, Müllrose, Münchberg, Münnerstadt, Nabburg, Nauen, Neubrandenburg, Neuburg, Neuenburg, Neumarkt, Neuruppin, Nürnberg, Nußdorf, Oberwiesenthal, Ochsenfurt, Oederan, Otterndorf, Pappenheim, Parchim, Pasewalk, Passau, Peitz, Perleberg, Petersberg, Pfaffenhofen, Pirna, Plauen, Pleystein, Pommersfelden, Prichsenstadt,Pulsnitz, Radebeul, Randersacker, Regensburg, Rehau, Rehna, Rheda-Wiedenbrück, Ribnitz-Damgarten, Riesa, Rinteln, Rosenheim, Rostock, Rothenburg, Rottweil, Saarlouis, Sasbachwalden, Schleiz, Schönwald, Schrobenhausen, Schwabach, Schwäbisch Hall, Schwarzenberg, Schweinfurt, Schwerin, Sebnitz, Selb, Seligenstadt, Sennfeld, Seßlach, Siegen, Soest, Solingen, Speinshart, Stade, Stadthagen, Stadtlauringen, Staßfurt, Staufen, Stavenhagen, Stein, Steinau, Stolberg (Rheinland), Stralsund, Suhl, Sulzbach-Rosenberg, Templin, Thalmässing, Tharandt, Torgau, Traunstein, Treuenbrietzen, Uffenheim, Villingen-Schwenningen, Vohburg, Wachtendonk, Waldenbuch, Waldenburg, Waldkirch, Waldkraiburg, Waldsassen, Waldshut-Tiengen, Wangen, Warburg, Weiden, Weil, Weil der Stadt, Weimar, Weinheim, Weißenhorn, Werder, Werl, Werne, Wetzlar, Wiesbaden, Wiesentheid, Wilhelmshaven, Wilsdruff, Wismar, Woldegk, Wolfenbüttel, Wolframs-Eschenbach, Wolfratshausen, Wolfsburg, Wolgast, Worpswede, Wunsiedel, Wurzen, Zittau, Zschopau, Zwickau



Recherche Anton Dorow; geografische Verortung Lutum+Tappert