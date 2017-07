Vorigen Sommer in Griechenland: Wir fuhren mit dem Mietwagen von Athen aus quer über den Peloponnes. Eine Tour, auf der man wenige Deutsche trifft, dafür umso mehr Griechen. Zwei Wochen Roadmovie. Als wir in der Mittagshitze im Hafenstädtchen Pylos ankamen, wollten wir eigentlich weiter zur Voidokilia-Bucht, einem der schönsten Strände Griechenlands. Doch wer geht schon hungrig an den Strand? Bei über 30 Grad kann mein Körper allerdings Souvlaki mit Pommes nicht mehr verarbeiten. Es gibt aber ja noch diese Wundertavernen. Meist kocht dort eine Mama, die einen Garten hat und dem Klischee der fleischlastigen griechischen Küche erfindungsreich entgegentritt. Diese Mama hatte gerade ein Zucchini-Omelett aus dem Ofen geholt. Sie bat uns, noch ein wenig zu warten, lauwarm schmecke es besser. Der Trick sei, verriet sie, Joghurt in den Teig zu rühren. In Tanja Dusys Kochbuch Sommerküche aus dem GU Verlag habe ich ein Rezept gefunden, das dem nahekommt. Einfach und ideal für Picknick oder Gartenparty.

Zucchini grob raspeln und in eine große Schüssel geben. Käse fein reiben. Oliven in dünne Scheiben, Frühlingszwiebeln in feine Ringe schneiden, alle Kräuter grob hacken. Die Butter schmelzen, eine Tarte-Form mit etwas zerlassener Butter auspinseln, kalt stellen. Zucchiniraspel gründlich mit den Eiern vermengen (am besten geht das mit den Händen), den Joghurt, die Hälfte der Pinienkerne, Olivenscheiben und Zwiebelringe, Kräuter und Käse untermengen. Zum Schluss Mehl und Grieß nach und nach gründlich unterrühren. Mit Salz, Pfeffer, Muskatnuss herzhaft abschmecken. Die Masse in die Form füllen, mit den restlichen Pinienkernen bestreuen und mit der übrigen Butter gleichmäßig beträufeln. In den vorgeheizten Ofen (Mitte, Umluft 160 Grad) schieben und in ungefähr 50 Minuten goldbraun backen. Das Omelett aus dem Ofen nehmen und unbedingt lauwarm abkühlen lassen. Es schmeckt auch kalt. Dazu passt ein grüner Salat mit Joghurtdressing.

Gebackenes Zucchini-Omelett

Zutaten für 1 Tarte-Form mit 28 cm Durchmesser: 800 g Zucchini, 100 g würziger Bergkäse, 15 schwarze Oliven (ohne Stein), 5 Frühlingszwiebeln, ½ Bund Dill, ½ Bund Petersilie, je 5 Stängel Minze und Zitronenmelisse, 3 EL Butter, 3 Eier (M), 2 EL griechischer Naturjoghurt (10 %), 3 EL Pinienkerne, 150 g Mehl, 2 EL Hartweizengrieß, Salz, Pfeffer, frisch geriebene Muskatnuss