Karte: Politisch selbstständige Gemeinden, deren Name aus höchstens drei Buchstaben besteht (ohne Namenszusätze)



An die kleine Gemeinde im Norden Frankreichs, deren Name aus nur einem einzigen Buchstaben besteht – Y –, kommt kein deutscher Ort heran. Hierzulande gibt es zwar auch Städte und Dörfer mit sehr kurzen Namen, diese enthalten aber mindestens zwei Buchstaben. 27 Orte mit maximal drei Buchstaben sind es insgesamt. Der kürzeste Name ist Au, gleich drei Gemeinden heißen so. Den Begriff findet man außerdem als Endung von Ortsnamen, etwa in Lindau. Er deutet darauf hin, dass sich in der Nähe ein Gewässer befindet. Der bekannteste Ort mit kurzem Namen ist Ulm. Eher weniger bekannt ist, dass Rom nicht nur in Italien liegt, sondern auch in Mecklenburg-Vorpommern. Die meisten Orte mit kurzen Namen sind klein, nur drei von ihnen haben mehr als 10.000 Einwohner. Allein zehn der Orte liegen in Rheinland-Pfalz, dem Bundesland mit den meisten selbstständigen Gemeinden. In den längsten Namen einer deutschen Gemeinde würde Au gleich 16-mal hineinpassen: Hellschen-Heringsand-Unterschaar in Schleswig-Holstein hat 32 Zeichen.

Quelle: Statistisches Bundesamt, Gemeindeverzeichnis (Stand: 30. 6. 2017)