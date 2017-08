Wochenmarkt Die Verteidigung des Maises

Es gibt bekanntlich so etwas wie Mais-Dosenthunfisch-Pizza, und dass der Mais da mitmacht, verzeiht man ihm nicht. Er hat einen schlechten Ruf, den er nicht loswird. Dabei schmeckt frischer Mais so gut, direkt vom Kolben geschnitten ist er unschuldig und süß. Nur weil man Popcorn damit machen kann, ist Mais auch nicht ungesund: Im Gegenteil, er hat eine gute Nährstoffzusammensetzung aus Fett, Eiweiß, Vitaminen und Mineralstoffen. Die Frage ist nur, was man damit kochen kann, wenn man das Glück hat, bei seinem Lebensmittelhändler ein paar Maiskolben zu entdecken.

Ich bin für folgenden Salat: Die Zwiebel sehr fein schneiden und in einer Salatschüssel in Limettensaft ungefähr 5 Minuten lang marinieren. Die Maiskörner vom Kolben lösen. Zuerst die äußeren Blätter entfernen, dann die feinen Haare, die um den Kolben wachsen. (Die Küche sieht danach aus, als hätte eine blonde Frau sich die Haare gebürstet.) Dann stützt man den Kolben senkrecht auf ein Brett und schneidet dicht am Kolben entlang, sodass die Körner hinunterpurzeln. Man muss sich ein bisschen konzentrieren. Es lässt sich nicht ganz vermeiden, dass ein paar Körner in der Küche herumfliegen, sodass man wahrscheinlich noch im tiefsten Winter ein kleines Maiskorn hinter dem Brotkasten finden wird.

Kuminsamen in der Pfanne ohne Fett rösten. Dann Olivenöl dazugeben und die Maiskörner darin ungefähr 3 Minuten lang rösten. Den Mais zum Limettensaft dazugeben. Die restlichen Zutaten vorbereiten und dazugeben: Avocado schälen und zerteilen, Gurke in sehr dünne Scheiben schneiden. Tomaten je nach Größe vierteln oder halbieren. Minze fein hacken. Alles miteinander vermengen und zum Schluss mit Salz und Pfeffer abschmecken.

Salat aus frischem Mais

Zutaten für 2 bis 3 Personen: 1 kleine rote Zwiebel, 1 Limette, 4 Maiskolben, 1 TL Kuminsamen, Olivenöl, 1 reife Avocado, 1 Salatgurke, 200 g kleine Tomaten, 6 Zweige frische Minze, Salz, Pfeffer