Das war meine Rettung "Ich bin von Grund auf ein Anti-Taliban"

ZEITmagazin: Herr Spanta, Ihr Vater war Großkhan mit vielen Ländereien, er hatte vier Ehefrauen und 23 Kinder. Warum haben Sie schon als Jugendlicher rebelliert?

Spanta: Schon als kleines Kind mochte ich nicht, dass meine Familie sich fast wie eine Art Regierung verhielt. Während der Hochschul- und Schüler-Revolte im Afghanistan der sechziger Jahre suchte ich mir die radikalste Form des Widerstands aus und orientierte mich maoistisch. Die Reaktion meines Vaters war sehr ambivalent. Ich war sein Lieblingskind, und er setzte mich ziemlich unter Druck. Doch verstoßen hat er mich nicht, im Gegenteil. Als ich mit zehn anderen Schülern wegen meiner politischen Tätigkeit von der Schule flog, ist er zum König gegangen und hat sich für unsere ganze Gruppe eingesetzt.

ZEITmagazin: Haben Sie sich als Einziger in Ihrer Familie aufgelehnt?

Spanta: Ein Bruder von mir hat auch rebelliert, er lebt jetzt in Deutschland. Die anderen, die zurückblieben, haben in den Jahren der Kommunistenherrschaft ziemlich gelitten. Mein Vater und mein jüngster Bruder waren im Gefängnis in dieser Zeit, unsere Ländereien wurden beschlagnahmt. Ich war 1975 mit einem Stipendium zum Studium in die Türkei gegangen, und das war meine Rettung. Ich hatte lange gezögert, ob ich gehen sollte, aber die Wahl war richtig. Es war mein Glück, dass ich beim Putsch 1978 nicht in Afghanistan war. Fast all meine politisch gleichgesinnten Kommilitonen und Freunde wurden nach dem Putsch ermordet, und ich konnte über 25 Jahre nicht mehr zurück.

ZEITmagazin: Während des Studiums waren Sie schon verheiratet und hatten einen Sohn.

Rangin Dadfar Spanta 63, studierte in Aachen Politische Wissenschaften. 2006 bis 2010 war er Außenminister Afghanistans. Heute ist er unter anderem Generalsekretär einer Stiftung des ehemaligen Präsidenten Hamid Karsai, die sich für Bildung einsetzt. Er lebt in Kabul.

Spanta: Im ersten Jahr hatte ich ein Stipendium und bekam auch von zu Hause Geld, sodass wir in Ankara ein bescheidenes studentisches Leben führen konnten. Aber nach dem Putsch war es nicht mehr möglich, mich finanziell zu unterstützen. Darunter haben wir so gelitten, dass wir manchmal Probleme hatten, uns mit dem Nötigsten zu versorgen. Wir haben alles verkauft, um zu überleben. Ich habe zehn Stunden am Tag in einem Buchladen gearbeitet und trotzdem weiterstudiert.

ZEITmagazin: 1982 haben Sie in Deutschland politisches Asyl bekommen. War das ein großer Gegensatz zur Türkei?

Spanta: Ich war politisch ziemlich aktiv, gemeinsam mit anderen Exil-Afghanen, und meine Familie habe ich in der Zeit nur wenig gesehen. Erst 1985 habe ich richtig Deutsch gelernt, wieder Politikwissenschaft studiert, schließlich promoviert und unterrichtet. Wenn ich auf meine 22 Jahre in Deutschland zurückblicke, bin ich sehr dankbar, aber es war auch ein Kampf gegen alltägliche Diskriminierung. 1992 ging ich zum Einkaufen in einen Laden, und ein älterer Herr drängte sich an der Kasse vor. Ich sagte ihm höflich, dass er mich fragen solle, dann ließe ich ihm gern den Vortritt. Da sagte er: Gehen Sie dahin, wo Sie hingehören! Dieser Satz hat eine tiefe Wunde hinterlassen.

ZEITmagazin: 2004 zogen Sie zurück nach Kabul und lehrten an der Universität. Die ersten Monate dort haben Sie einmal die schönste Zeit in Ihrem Leben genannt.

Spanta: Studentinnen und Studenten von allen Fakultäten kamen zu meinen Vorlesungen. Es gab damals diese Aufbruchsstimmung nach der Niederlage der Taliban. Die Sicherheitslage war sehr gut, und ich war sehr glücklich. Bald darauf wurde ich erst Berater für internationale Angelegenheiten und dann Außenminister. In allen wichtigen politischen Fragen war ich der engste Vertraute von Präsident Karsai. Meine Familie blieb in Deutschland. Es war für sie eine harte Zeit. Mein Sohn und meine Tochter studierten noch. Meinem Sohn war ich eine Weile ein strenger Vater. Ich wollte, dass er das Studium als Priorität sieht, denn mich ärgerte enorm, dass er sich so viel Zeit ließ. Ich selbst habe sogar im Flugzeug noch Englisch gelernt, als ich Außenminister geworden war. Nach drei Monaten habe ich mich bereits ohne Dolmetscher unterhalten.

ZEITmagazin: Sie waren immer von Bodyguards umgeben und wussten, dass Sie eine Zielscheibe sind.

Spanta: Ich bin von Grund auf ein Anti-Taliban. Mein Alltag besteht aus Gefahr, ich habe mehrere Attentate überlebt. Einer meiner Brüder wurde 2012 von den Taliban ermordet – nur weil er mein Bruder war. Auch zwei meiner Neffen wurden erschossen. Das macht mich sehr traurig, aber ich werde mich nicht auf die Knie zwingen lassen. Wenn ich sterben muss, dann lieber aufrecht stehend. Ich habe gelernt, unter solchen Bedingungen zu arbeiten, obwohl ich mein jetziges Leben nicht als Leben betrachten würde. Aber ich finde es nicht angebracht, wieder ins Exil zu gehen und ein bequemes Leben anzufangen. Afghanistan ist meine absolute Liebe.

Das Gespräch führte Herlinde Koelbl. Die Fotografin gehört neben dem Psychologen Louis Lewitan, Evelyn Finger, Anna Kemper und Ijoma Mangold zu den Interviewern unserer Gesprächsreihe.