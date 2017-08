Deutschlandkarte Wer spielt ganz oben mit?

Karte: In Klammern steht die Anzahl der Jahre, die der Verein insgesamt der Ersten Fußball-Bundesliga angehört hat.





Am Freitag startet die Bundesliga in ihr 55. Jahr. So lange ist nur der Hamburger SV dabei, der "Dino" der Liga. Dicht dran sind Bremen, München, Stuttgart, Dortmund, Schalke, Mönchengladbach, Frankfurt und Köln. Aber auch Leverkusen, gern als "Plastikclub" verunglimpft, obwohl 1904 von Bayer-Arbeitern gegründet, spielt schon fast 40 Jahre oben mit. Überhaupt ist der Westen stark vertreten: Dort liegen die Großstädte dicht beieinander, und durch ihre industrielle Prägung wuchs der Arbeitersport Fußball besonders schnell. Im Osten sieht es anders aus, was daran liegt, dass die Vereine dort erst seit 1991 dem westdeutschen Ligasystem angehören und nach der Wende die Westvereine ostdeutsche Talente wegkauften. Der HSV zählt übrigens mit einer riesigen Uhr die Tage, die er der Ersten Liga angehört. Als er in den vergangenen Jahren regelmäßig gegen den Abstieg kämpfte, schlugen böse Zungen vor, im Falle des Abstiegs könne der HSV seine Uhr ja an die Schalker abgeben, um anzuzeigen, wie lange auf Schalke schon keine Meisterschaft mehr gefeiert wurde. Aber das ist ein anderes Thema.

Quelle: Statista