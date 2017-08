Während man an einem Roman arbeitet, muss man auch mal Pause machen, und man will auch mal was anderes lesen als die eigenen Hervorbringungen. Die Lektüreentscheidung will genau überlegt werden, weil natürlich die Gefahr groß ist, dass man beim eigenen Schreiben vom Stil des anderen Autors beeinflusst wird. Ist der andere Autor schwach, wäre das sehr traurig. Ist der andere Autor aber gut, wächst die Gefahr, ihn unbewusst zu kopieren, ins Unermessliche.

