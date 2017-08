Unter Strom Mirko Borsche schleift alten Lack von seinen Bürotischen

Mirko Borsche Creative Director des ZEITmagazins, schreibt jede Woche die Kolumne Unter Strom

Vor Jahren hatten wir mal Handwerker im Büro, zwei Schreiner, die einen Tisch abholen sollten. Ich fragte sie, ob wir beim Tragen helfen könnten. Der eine schaute mich abschätzig an: "Was macht ihr?" – "Wir sind Grafiker." – "Und wie viele?" – "Zehn." – "Na, das könnte gerade so reichen." Offensichtlich, dachte ich damals, haben Grafiker keinen besonders guten Ruf, wenn es um körperliche Tätigkeit geht.

Neulich fiel mein Blick in einem unserer Büroräume mal wieder auf die Tische, die dort stehen und die vor Jahren ein Praktikant mal schwarz lackiert hat. Mittlerweile blätterte der Lack schon ab, sie sahen wirklich nicht schön aus. Also dachte ich: Stellen wir die Tische doch raus und schleifen sie ab! Unter uns ist ein Büro mit Industriedesignern, sie liehen mir eine Schleifmaschine: die Rotex 150 von Festool, zugleich Rotations- und Exzenterschleifer. Einer meiner Mitarbeiter machte sich ans Schleifen, nach einer Stunde kam er völlig fertig wieder ins Büro. Also ging ich runter, um das Gerät mal auszuprobieren. Mein Kollege hatte in der Stunde gerade mal eine Fläche von 20 mal 20 Zentimetern abgeschliffen, ich erwartete also das Schlimmste. Keine Ahnung, was er gemacht hat – ich fand es superleicht. In einer Stunde hatte ich alle fünf Tische fertig, ungeheuer befriedigend, und dabei habe ich sogar noch ein Eis gegessen, das unsere Nachbarin vorbeibrachte.

Als ich wieder hochkam, kniete der Mitarbeiter vor der Wand und war schon wieder völlig verschwitzt: Dort, wo vorher ein Tisch gestanden hatte, war nun ein Kaffeefleck zu sehen, den er überstreichen wollte. Kein großes Ding, aber er war völlig am Ende. Da habe ich gedacht: Vielleicht hatte der Schreiner damals doch recht.

Technische Daten

Drehzahl Exzenterbewegung: 3300–6800/min

Schleifhub: 5 mm

Leistung: 720 W

Preis: ca. 700 Euro