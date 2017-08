Wenig ist so anstrengend wie die Partnerwahl. Man weiß nie, was man bekommt, nur, was man will. Und das ist natürlich eine ganze Menge, weil heutzutage eben alle alles wollen. Ein aktuell angesagter Tipp unter partnerausprobierenden Großstädtern, um dem Scheitern der Liebe doch noch entgegenzuwirken, ist daher dieser: "Raus aus der eigenen Filterblase." Denn Liebe, die Grenzen überschreitet, soll ja die echte sein. So wurde es offenbar auch Ex- Spice-Girl Mel B und Popstar Justin Bieber geraten. Mel B datet seit ein paar Wochen einen Beverly Hills Cop, also einen echten Polizisten, keinen aus den Filmen. Und Bieber versuchte vor einigen Tagen über Instagram, eine junge Fitnesstrainerin aus Georgia zu kontaktieren, die ihm in seinem Feed aufgefallen war. Leider war die Frau bereits vergeben, fühlte sich aber so geschmeichelt, dass sie seine Anfrage auf Twitter teilte. Es könnte also jede treffen und das Märchen vom Prinzen, der sich in das gewöhnliche Aschenputtel verliebt, wahr werden.

Schließlich gibt es in Hollywood eine ganze Reihe älterer Beispiele, die darauf hindeuten, dass der Rat mit der Filterblase gar nicht so blöd ist. Matt Damon ist seit Ewigkeiten glücklich mit Kellnerin Luciana Barroso verheiratet. Model Heidi Klum war nach ihrer Trennung von Seal mit Bodyguard Martin Kirsten superhappy. Madonna bekam mit ihrem Fitnesstrainer Carlos Leon sogar ein Töchterchen. Jude Law und Ben Affleck waren kurz in eine Liebelei mit einem Kindermädchen verwickelt, und Schauspielerkollege Patrick Dempsey traf seine große Liebe, die Friseurin Jillian Fink, an ihrer Arbeitsstelle. Sie schnitt ihm drei Jahre lang die Haare, bis es funkte.

Romantisch, oder? Und so ermutigend! Wenn die Liebe bei denen klappt, dann ... Hören wir auf mit diesem Unsinn! Niemand von all den Genannten hatte Sehnsucht nach einem "gewöhnlichen" Partner, einem "Normalo". Niemand ist aus seiner Filterblase ausgebrochen. Die Blase ist noch ganz intakt. Denn alle, wirklich alle, in die sich die genannten Stars verliebten, arbeiten in der Dienstleistungsbranche. Die meisten üben Tätigkeiten aus, die den Stars dienen, also dafür sorgen, dass aus ihnen außergewöhnlich schöne, muskulöse und unantastbare Menschen werden. Das ist keine echte Liebe. Hier geht es um Effizienz und den nächsten Karriere-Move: Aschenputtel-Story in der Presse und lebenslang einen Haarschnitt oder ein Sixpack for free? Check!