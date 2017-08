Feminismus Wenn es nach uns ginge

Als Kinder liebten wir dieses Gedankenspiel: Was wäre, wenn alle Erwachsenen plötzlich weg wären? Hätten wir die Welt ohne sie im Griff? Könnten wir Kinder die Müllabfuhr organisieren oder Supermärkte betreiben? Würde schwierig werden, dachten wir, und einigten uns darauf, dass wir ein einfaches Leben führen, Stockbrot überm Lagerfeuer backen und uns mithilfe der Leihbücherei gegenseitig in allem Nützlichen unterrichten würden. Klang sowieso besser als ein Erwachsenenleben.

"Kinder an die Macht!" ist ja sogar eine Zeit lang ein beliebter Slogan gewesen. Er ist natürlich völlig unrealistisch. Wir hätten da noch eine andere Idee, die realistischer wäre, aber wir träumen nur mit schlechtem Gewissen davon: Was wäre, wenn alle Entscheidungen nur noch von Frauen getroffen würden? Wenn es nur nach den Frauen ginge? Männer waren lange genug an der Macht, und was ist? Kriege, Klimaerwärmung, Raubtierkapitalismus. Jetzt sollen die sich mal unterwerfen!

Natürlich kein ganz netter Gedanke. Bis vor Kurzem ist auf der Welt fast alles von Männern entschieden worden. Die Machtverhältnisse jetzt einfach umzudrehen wäre ein schlimmer Rückschritt in Sachen Gerechtigkeit.

Der Gedanke geht uns aber trotzdem nicht aus dem Kopf. Wenn 52 Prozent der männlichen Wähler in den USA für Trump als Präsidenten stimmen, aber 54 Prozent der Wählerinnen für Clinton, wenn man also sieht, wie uns der Irre mit der Bombe hätte erspart bleiben können. Oder wenn die Kanzlerin mal wieder einen furztrockenen Witz macht, während ihr Parteifreund Horst Seehofer schon bevor er die Pointe herausbringt fast an seinem selbstverliebten Kichern erstickt. Oder im Alltag, wenn Männer einander Vorträge halten, sich in den kleinsten Details jedes Bundesligators aus einer längst vergangenen Saison verlieren können, kurz: für jeden Quatsch sofort als Experte auftreten, aber wenn es ihnen mal nicht gut und es womöglich um Gefühle geht, keinen Ton mehr herausbringen. Frauen dagegen, oft sogar wildfremde, reden sofort auf dieser speziellen, sehr persönlichen und zugleich pragmatischen Ebene darüber, ob ihnen Sex Spaß macht, ob es in Ordnung ist, sein Kind auch ein paar Stunden am Tag gar nicht zu lieben oder wie man einen Entsafter sauber bekommt. Dann entfährt uns ein Stoßseufzer: Ach, wenn nur Frauen die Welt regierten! Es wäre vielleicht eine bessere Welt. Wäre sie das wirklich?

Wir haben mal nachgerechnet, was sich in Deutschland verändern würde, wenn Frauen das Sagen hätten. Wir haben mal kurz so getan, als spielten Männer mal keine Rolle. Sie müssten sich nicht in Luft auflösen, aber mal die Luft anhalten, nichts sagen, nichts machen, nichts entscheiden. Was wäre dann los in der Frauenrepublik Deutschland?

Man könnte sich darauf verlassen, dass der Kompetenzverlust dabei überschaubar bliebe. Um Müllabfuhr und Warenlieferungen müsste man sich keine Gedanken machen. Aber einiges würde sich schon ändern. Sich umeinander zu kümmern bekäme einen höheren Stellenwert. Denn Frauen verbringen heute anderthalbmal so viel Zeit damit wie Männer, sich um Kinder, ältere und hilfsbedürftige Menschen zu kümmern. Jeden Tag kümmert sich jede Frau um eine Stunde und 27 Minuten mehr, als es ein Mann tut.

So könnte die Welt aussehen, wenn nur Frauen entschieden. Schon heute kauft jede Frau im Schnitt fast zwei Bücher mehr pro Jahr als ein Mann. Die beliebteste Automarke in der Frauenrepublik wäre nicht mehr Volkswagen, sondern Peugeot. Und der Umsatz der Biolebensmittel würde steigen: Frauen kaufen heute mehr als doppelt so oft Bio wie die Männer. © Laura Callaghan

Frauen würden, wenn sie entscheiden könnten, lieber weniger Zeit mit ihren Brotjobs verbringen. Frauen würden die Wochenarbeitszeit deutlich verringern. Wenn sie Mütter werden, wollen Frauen noch weniger arbeiten, bei Vätern gibt es diesen Effekt nicht. Wobei Frauen gar nicht so besonders dahinterher sind, die Männer mehr in die Pflicht zu nehmen: Nur jede Dritte wünscht sich eine Partnerschaft, in der sich beide gleich viel um Haushalt und Kinder kümmern. Das Gehaltsniveau hätten sie aber dann doch gerne ausgeglichen. Die Männer dürften in der Frauenrepublik schon noch weiter ins Büro gehen, nur mit dem Besserverdienen wäre es vorbei.

Weil sie Sorge um Mitmenschen mehr als Männer auf sich laden, macht man sich Hoffnungen, dass Frauen stärker von Mitgefühl bestimmt handeln würden. Und weniger aus Egoismus, Gier und dem Willen, über andere zu befehlen. Tatsächlich gibt es Anzeichen dafür, dass Frauen mit mehr Rücksicht entscheiden: Sie essen weniger Fleisch, kaufen mehr Bio- und Fair-Trade-Produkte, trennen den Müll konsequenter, nutzen mehr Ökostrom und halten häufiger als Männer den Klimawandel für die größte Bedrohung der Menschheit. Mit Menschen, die prekär leben, sind Frauen nachsichtiger. Sie glauben seltener, dass Hartz-IV-Empfänger ihre Stütze in Alkohol und Zigaretten investieren. Die Frauenrepublik hätte wohl ein größeres Herz für die Ärmsten. Sie würde ihnen helfen, statt ihnen zu misstrauen.

Und aus den Kriminalstatistiken wissen wir, dass Frauen viel seltener gewalttätig werden, sowohl gegen andere als auch gegen deren Besitz. Nur ein Viertel aller Straftaten gehen auf das Konto von Frauen. Würden Männer einen Moment lang also nichts tun, auch nirgendwo einbrechen, niemanden ermorden, das Land wäre überdurchschnittlich friedlicher. Mit einer Ausnahme: Mehr als die Hälfte der Kindstötungen und der "Verletzungen der Fürsorgepflicht" werden von Frauen verübt. Wer sich mehr um die Kinder kümmert, schadet ihnen offensichtlich auch häufiger.

Übrigens werden Frauen nicht so gerne Ordnungshüter wie Männer. Am dem Tag, an dem die Männer nichts tun dürften, wäre nur knapp 15 Prozent der Bundespolizei im Dienst. In der Verbrechensbekämpfung gäbe es also gewisse Engpässe. Vielleicht kämen so auch ein paar Frauen auf die Idee, kriminell zu werden.

Unser Gedankenspiel hat natürlich seine Grenzen. Allein schon, da alle unsere Erkenntnisse, wie die Frauenwelt aussähe, aus einer Welt stammen, in der Frauen und Männer entscheiden. Wie Frauen sich verhalten würden, wenn sie länger allein das Sagen hätten, weiß natürlich niemand. Würden Frauen die Jobs, Talente und Neurosen übernehmen, die heute als männlich gelten? Würden sie es also wirklich schaffen, sich so rücksichtsvoll zu verhalten wie bisher? Oder würden sie Gefallen am Bestimmen und Beherrschen finden? Große Frage: Gibt es wirklich substanzielle Gründe, warum Frauen auf die Dauer irgendetwas besser machen sollten als Männer?

Die feministische Antwort auf dieses Frage lautet: Nein! Nicht nur, weil Frauen jedes Recht und auch jedes Talent dazu haben, genauso faul, egoistisch und hundsgemein zu sein wie irgendein Mann. Sondern auch, weil die seit Jahrzehnten vertretene, aber komischerweise immer noch umstrittene Erkenntnis des Feminismus darin besteht, dass es überhaupt keine substanziellen Unterschiede zwischen Frauen und Männern gibt. Ja, schon klar, es gibt biologische Unterschiede zwischen weiblichen und männlichen Menschen. Aber die Entscheidungen, die sie aufgrund ihrer Hoden oder ihrer Gebärmutter fällen, betreffen doch nur einen recht kleinen Bereich.

Wenn es auch in gesellschaftlichen Fragen geschlechtsspezifische Auffassungen gibt, dann liegt das womöglich daran, dass man einem Geschlecht so lange bestimmte Verhaltensweisen zugeschrieben hat, dass diese von allen für normal gehalten werden. Diese Effekte sind massiv. Geschlechterrollen sind zwar nicht "natürlich", sie könnten genauso gut anders sein und ändern sich mit der Zeit. Aber wenn sie einmal von vielen Menschen angenommen werden, dann fühlen sie sich so zwingend an wie etwas Natürliches und werden unhinterfragt übernommen. Und außerdem erfüllt die Unterscheidung nach Geschlecht auch nützliche Funktionen. Sie organisiert Aufgabenteilung, schafft Sicherheit in Verhalten und Weltsicht.

Das Land wäre vegetarischer, wenn nur noch die Frauen bestimmten, was auf den Tisch kommt. Heute essen 85 Prozent der Frauen jeden Tag Obst und Gemüse. Bei den Männern sind es nur 66 Prozent.

Zuschreibungen können auch entlastend sein, selbst für die Frauen: Wenn ein Mann mit 55 einen Porsche oder Tesla kauft, glauben viele, er sei in der Midlife-Crisis. Er macht sich zum Würstchen für die einen, zum echten Kerl für die anderen. Die Weiblichkeit einer Frau verbessert oder verschlechtert sich kaum durch das Auto, das sie fährt. Wahrscheinlich fahren Frauen auch deshalb eher, so was zeigen die Zahlen, in aller Ruhe mit einem alten Kleinwagen herum. Was allerdings auch zeigt, dass "weibliche" Entscheidungen nicht immer die verantwortungsvolleren sind: Alte Kleinwagen sind nicht unbedingt umweltfreundlicher als ein neuer Tesla.

Manche Zuschreibungen blockieren aber nur. Dass zum Beispiel weniger Frauen als Männer Mitglieder einer Partei, Aufsichtsratsvorsitzende oder Regierungschefs sind, hat mit der ungleichen Verteilung von Arbeit im privaten Leben zu tun. Aber sicher auch damit, dass Autorität und die Lust auf Macht nach wie vor als unsensibel, daher unweiblich gelten.

Am Ende funktioniert Geschlecht nach einer zweiteiligen Logik. Alles, was man darüber sagen kann, was Frauen "als Frauen" entscheiden würden, bezieht sich unterschwellig darauf, was Frauen eben nicht sind: Männer. Dummerweise ist dieses Denkschema sehr beliebt. Es sorgt für die einfachste Orientierung im Dschungel der Zwischenmenschlichkeit: entweder – oder, Freund oder Feind, Männerklo oder Frauentoilette. Hier kommt aber eine Warnung an alle, die meinen, "richtige Frauen" müssten ganz anders sein als "echte Männer": Dieses System ist wahnsinnig instabil! Das stellt sich spätestens dann heraus, wenn einer der beiden Pole mal ausfällt, wie in unserem Experiment, in dem Frauen alles entscheiden und Männer keine Rolle spielen. Das ist, wie wenn zwei Leute auf einer Bierbank sitzen, und einer steht auf. Saß vorher jeder an seinem Ende der Bank, kippt der, der sitzen bleiben wollte, mit der ganzen Bank um. Zu einem solchen Unfall käme es auch, wenn Männer und Frauen vollkommen unterschiedliche Entscheidungen treffen würden, und eine Seite hörte plötzlich auf damit. Dann käme die Welt ins Rutschen, weil bestimmte Meinungen und Aufgaben auf einmal komplett vernachlässigt würden.

Auch das Kino wäre im Deutschland der Frauen ein anderes: Actionfilme und Science-Fiction würden kaum noch gezeigt – sie liegen im Ranking der Frauen weit hinter Liebes- und Familienfilmen. © Laura Callaghan

Wenn auf so einer Bierbank aber beide in der Mitte und nahe beieinander sitzen, kann jederzeit einer aufstehen und Bier holen. Die Balance bleibt bestehen. Insofern ist das wichtigste Ergebnis unseres Experiments eine gute Nachricht: Viele der Unterschiede zwischen "weiblichen Entscheidungen" und "männlichen Entscheidungen" sind gar nicht so groß, wie man annehmen würde. Die vergangenen Landtagswahlen wären nicht sehr anders ausgegangen, wenn nur Frauen gewählt hätten (die AfD hätte jedoch in Bremen und Schleswig-Holstein die fünf Prozent nicht geschafft). Auch der Sex bliebe ähnlich, wenn er nur von Frauen bestimmt würde: Im Kopfkino sehen Frauen genau wie Männer am liebsten Sex zu dritt. Und der mitgliederstärkste Fußballverein ist und bliebe der FC Bayern.

Es mag enttäuschen, dass das Land kein völlig anderes wäre. Man erkennt aus dem Gedankenspiel aber, dass Geschlechterrollen längst nicht mehr so trennend wirken und Frauen wie Männern alle Optionen, Geschmäcker und Irrtümer offenstehen. Zum Nutzen für alle, denn sowohl Kleinfamilien als auch Gesellschaften funktionieren offensichtlich besser, wenn sich alle in etwa gleichermaßen für Macht und die Erziehung von Kindern interessieren.

Einen viel größeren Einfluss auf das Verhalten von Menschen als ihr Geschlecht hat übrigens ihre soziale Lage. Mit viel Geld kann man sich viel mehr aussuchen, ein gebildeter Mensch kennt mehr Möglichkeiten, die ihm offenstehen. Und fast überall auf der Welt spielt auch die Hautfarbe eines Menschen eine große Rolle für die Frage, was er verdient und wie viel er zu sagen hat. Trump wäre zwar nicht Präsident, wenn nur Frauen entschieden hätten. Wenn aber nur weiße Frauen entschieden hätten, wäre alles genau so gekommen, wie es jetzt ist.