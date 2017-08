Harald Martenstein Über Kindersendungen

Wenn man wissen will, was die Zukunft bringt, hat man als Deutscher einen leichten Standortvorteil gegenüber den, sagen wir, Russen oder den Chinesen. Man muss einfach nur die USA und Skandinavien beobachten. Vieles, was in den USA oder in Schweden passiert, ist ja in den vergangenen Jahrzehnten, zeitversetzt, auch nach Deutschland gekommen. Deshalb fand ich einen Zeitungsartikel interessant, in dem es um Aufklärungssendungen im skandinavischen Fernsehen ging. In Norwegen, und zwar im öffentlich-rechtlichen NRK, sind ab November echte Paare beim echten Sex zu sehen. Es handelt sich um eine Sendung für Jugendliche, die Akteure werden mit Zeitungsanzeigen gesucht, sie sollen zwischen 18 und 35 sein. Im norwegischen Kinderprogramm läuft eine Sendung mit Tipps, wie man masturbiert. In Schweden zeigten sie im Kinderprogramm tanzende Genitalien, der Song heißt Snoppen och Snippa, was offenbar "Penis und Vagina" bedeutet. Ich weiß jetzt also ungefähr, wie in fünf Jahren die Sendung mit der Maus aussieht.

