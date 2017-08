Anna Ewers In ihrer eigenen Zeitzone

Es ist nicht leicht, Anna Ewers zu treffen. Nicht weil sie nicht reden möchte, sondern weil sie ständig unterwegs ist. Die 24-Jährige zählt zu den erfolgreichsten deutschen Models. In Deutschland ist sie fast nie. Sie wohnt in New York und fliegt dauernd um die Welt – für Modeaufnahmen wie jene mit Juergen Teller in Tokio, die wir in diesem Heft zeigen. Am besten, man passt sie irgendwo ab, wenn sie vorbeikommt.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden