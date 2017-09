Harald Martenstein Über Langzeitkanzler

Ich habe bisher zwei Langzeitkanzler erlebt, Kohl und Merkel. Kohl mochte ich gar nicht. Immer wenn Kohl im Fernsehen kam, dachte ich: Tu mir bloß nichts. Jemand, den man nicht mag, kann als Politiker trotzdem etwas taugen, das ist mir schon klar. In einer Reportage über Kohl hat der Autor Jürgen Leinemann beschrieben, wie Kohl im Kreise seiner Getreuen sitzt und mit dem Messer Scheiben von einer Wurst abschneidet; die Wurstscheiben verteilt er dann mit der Hand an die Getreuen. Niemand wagt, abzulehnen. Dieses Bild, der Vegetarierquäler, hat sich mir eingebrannt, obwohl ich es nie selbst gesehen habe, das ist für mich Kohl. Merkel mag ich etwas mehr. Willy Brandt war natürlich der Größte, aber so was wie er wird nicht mehr hergestellt. Mein Bild für Willy Brandt ist nicht der Kniefall in Warschau, sondern das Foto, auf dem er Gitarre spielt und eine Zigarette in seinem Mundwinkel baumelt.

Z+ Wählen Sie Ihren Zugang und lesen Sie direkt weiter. Digital-Zugang Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

4 Wochen kostenlos testen Digital-Zugang für ZEIT-Abonnenten Alle Artikel auf ZEIT ONLINE frei

DIE ZEIT als App, E-Paper und auf dem E-Reader

Ergänzend zu Ihrem Print-Abonnement

4 Wochen kostenlos testen Sie sind bereits Digital-Abonnent? Hier anmelden