Ich habe einen Traum Natja Brunckhorst

Ich träume sehr viel und sehr intensiv, das war schon immer so. Früher dachte ich, ich müsste mich mit den Inhalten meiner Träume beschäftigen, weil sie eine tiefere Bedeutung haben könnten. Mittlerweile bin ich anderer Meinung. Ich betrachte meine Träume als eine Art nächtliches Schwitzen der Seele. Einem Teil von mir scheint es wichtig zu sein, alles Mögliche noch einmal durchzukauen. Das darf meine Seele gerne tun, aber morgens stehe ich dann auf und gehe einfach duschen. Wenn ich jeden meiner vielen Träume deuten würde, käme ich wahrscheinlich nicht mehr zum Arbeiten. Also habe ich mich für radikales Vergessen entschieden. Wichtiger sind mir meine Tagträume.

Natja Brunckhorst, 50, spielte als 13-Jährige die Titelrolle in der Verfilmung des Bestsellers "Christiane F. – Wir Kinder vom Bahnhof Zoo". Heute schreibt sie Drehbücher. Der Film "Amelie rennt", dessen Drehbuch sie zusammen mit der Autorin Jytte-Merle Böhrnsen geschrieben hat, kommt am 21. September ins Kino

Als Kind wollte ich Wissenschaftlerin werden, Geologin oder auch Archäologin, später Chemikerin. Ich war sehr gut in den naturwissenschaftlichen Fächern. Ich mochte das Strukturierte, das Konkrete und Berechenbare – all das, was mir in meinem Leben fehlte. Ich hatte einige schwierige Phasen in meiner Kindheit und Jugend. Rückblickend denke ich: Ohne Drama keine Träume. Trotzdem würde ich mir wünschen, ein paar Jahre früher erkannt zu haben, dass es nicht immer nötig ist, sich an allem abzuarbeiten und aufzureiben. Man bekommt auch viel geschenkt. "Hör auf zu rudern, setz die Segel!" – das ist mein Leitspruch.

Von der Traumwelt des Kinos habe ich mich schon immer angezogen gefühlt, von ihren Dramen und ihren intensiven Gefühlen. Bevor ich für Christiane F. entdeckt wurde, bin ich sehr oft ins Kino gegangen. Es ist großartig, in einer Branche zu arbeiten, in der Träume gefertigt werden. Als Schauspielerin habe ich es sehr genossen, in andere Leben einzutauchen. Ich bin auch dankbar dafür, dass ich alle möglichen Dramen in meine Drehbücher packen kann und sie deswegen nicht selbst leben muss. Wenn ich schreibe, begebe ich mich in einen traumartigen Zustand: Ich tauche ein in einen Film, den es noch nicht gibt, ich sehe Figuren und höre sie reden. Ich bin nur eine Art Sekretärin, die abtippt, was die Figuren sagen, und die wiedergibt, was sie sehen.

Gerade bereite ich meine erste Regiearbeit vor, nach meinem eigenen Drehbuch. In meinem liebsten Tagtraum sitze ich in einem großen Kino, mitten im Publikum. Es wird dunkel, der Vorhang hebt sich, und auf der Leinwand läuft mein Film. Ich höre die Schauspieler meine Sätze sagen und sehe den Menschen um mich herum dabei zu, wie sie lachen und weinen. Wie wunderbar! Ein Leben ohne Film kann ich mir nicht vorstellen. Ich würde gern eines Tages am Set hinter der Kamera tot umfallen – am letzten Drehtag, nach der letzten Klappe. Oder besser noch: im Kino für immer einschlafen, wenn der Film gezeigt wird. Das wäre dann der letzte Traum.

