ZEITmagazin: Herr Flannery, als Achtjähriger entdeckten Sie an einem Strand in Australien ein Fossil. Sind Sie deshalb später Paläontologe geworden?

Tim Flannery: Ich kann mich immer noch genau daran erinnern, wo ich es gefunden habe. Gleich am nächsten Tag fuhr ich ganz alleine ins nächste Museum, um es untersuchen zu lassen. Ein Mitarbeiter im Laborkittel zeigte mir ein Fossil, das meinem sehr ähnlich sah, und erklärte mir, was es war. Er fragte: Interessierst du dich für Dinosaurier? Und dann legte er mir diesen etwa zehn Zentimeter langen Knochen in die Hand. Ich kann immer noch die Schauer der Verzückung spüren, die mich überliefen. Danach schwebte ich förmlich aus dem Museum. Dies war ein entscheidender Moment in meinem Leben.

ZEITmagazin: In den achtziger Jahren reisten Sie nach Papua-Neuguinea, um das Leben von Säugetieren zu erforschen. Wie war es dort?

Flannery: Das Land war damals noch unerschlossen und somit ein Eldorado für junge Forscher. Von der Hauptstadt aus flogen wir über das schier endlose Regenwalddach den Flusslauf des ehrfurchtgebietenden Sepik entlang. Als ich aus dem winzigen Flugzeug stieg, umfing mich ein Schwall heißer, feuchter Luft, und wir wurden von Männern mit Peniskalebassen, Rohren durch die Nase und einem sehr intensiven Blick erwartet. Das war ziemlich einschüchternd. Ihre Siedlung lag einen Zweitagesmarsch durch den Dschungel entfernt. Dort angekommen, wiesen sie uns eine Hütte zu, die jeden Abend überquoll vor Besuchern. Sie beobachteten uns unentwegt und durch alle Ritzen. Alles an uns war interessant und neu für sie. Den Reis, den wir uns kochten, hielten sie für Ameiseneier.

ZEITmagazin: Gerieten Sie auch in Gefahr?

Tim Flannery, 61, ist in Melbourne geboren. Als Biologe und Umweltschützer berät er die australische Regierung. 2007 erschien sein Buch »Wir Wettermacher – Wie die Menschen das Klima verändern und was das für unser Leben auf der Erde bedeutet«

Flannery: Eigentlich nicht oft. Bei einem Stamm gab es das Konzept "vor Trauer verrückt werden". Wenn einem Schreckliches widerfährt, kann dieser wahnsinnige Schmerz darüber als Entschuldigung für abscheuliche Taten gelten. Und genau das habe ich miterlebt. Eines Morgens wurde ich von Geschrei vor meiner Hütte geweckt. Ich ging hinaus und sah einen Mann mit gespanntem Bogen in der Hand auf jemanden zielen. Also schrie ich, ohne nachzudenken: Wenn Sie jemanden töten, hole ich die Polizei! Er drehte sich zu mir um und zielte direkt auf mich. In diesem Moment sprang ihn jemand von hinten an und überwältigte ihn. Dieser Mann hat mir das Leben gerettet. Es war also durchaus eine gefährliche Zeit. Aber sie war auch fantastisch. Ich begriff, wie sehr wir alle von unserer Kultur geprägt sind. In Papua-Neuguinea ist es völlig akzeptiert, einander aus Trauer zu töten, ein öffentlicher Furz ist hingegen ein schlimmer Tabubruch. Als würde jemand bei uns öffentlich masturbieren.

ZEITmagazin: Sie sind auch ein international anerkannter Klimaaktivist. Wie kam das?

Flannery: Der australische Premier beauftragte mich, die Auswirkungen des Klimawandels in Südaustralien zu untersuchen. Ich las mich zwei Monate in die wissenschaftlichen Publikationen über den Klimawandel ein und erkannte, dass uns Menschen eine große Veränderung bevorsteht. Ich schrieb das Buch Wir Wettermacher. Und auf einmal war ich eine Berühmtheit.

ZEITmagazin: Sind Sie mit Ihren Büchern reich geworden?

Flannery: Um Geld mache ich mir selten Gedanken. Aber ich habe wahrscheinlich viel zu viel verschwendet. Ich habe zwei Scheidungen hinter mir, und die haben mich viel Geld und mehrere Häuser gekostet. Aber was soll’s.

ZEITmagazin: Eigentlich sind Sie ein Abenteurer. Sie waren aber auch lange Direktor eines Naturkundemuseums in Adelaide. Wie passt das zusammen?

Flannery: Museen sind ganz besondere Orte. Sie beherbergen Dinge aus unserer Vergangenheit. Und um all diese Dinge zu sammeln, muss sich jemand hinauswagen und unerforschte Gebiete betreten. Beides hat für mich gut funktioniert. Ich liebe Abenteuer. Eines meiner wohl größten war es übrigens, für Siemens als Berater zu arbeiten. Vor dem ersten Treffen mit dem Vorstand war ich mindestens so aufgeregt wie vor dem ersten Schritt in ein Dorf in Papua-Neuguinea. Die Unternehmenskultur war mir völlig fremd. Vieles kann man nicht erlernen – gewisse Rituale oder die Kultur solcher Meetings.

ZEITmagazin: Ihr Leben klingt sehr aufregend.

Flannery: Für die meisten Menschen ist es schwer, sich auf etwas Neues einzulassen. Und ja, es kann auch schiefgehen. Aber ich rate ihnen dann: Versuchen Sie es doch wenigstens! Wenn ich den Schlüssel zum genetischen Code der Menschheit hätte, würde ich als Erstes unsere Risikobereitschaft etwas erhöhen.

