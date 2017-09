Deutschlandkarte Öffentliche Telefone

Karte: Die Standorte der 22.000 öffentlichen Fernsprecher



"Nimm Rücksicht auf Wartende – fasse dich kurz!" In den siebziger Jahren las man diese Ermahnung in öffentlichen Telefonzellen, die damals an jeder Straßenecke standen. Wollte man jemanden unterwegs anrufen, zog man sich in eine der gelben Zellen zurück. Heute findet man nichts dabei, wenn ganze U-Bahn-Abteile mithören, und lässt sich dank Handy-Flatrate alle Zeit der Welt. Umso erstaunlicher ist es, dass es überhaupt noch öffentliche Fernsprecher gibt, 22.000 insgesamt. Die meisten betreibt die Telekom, sie muss eine "Grundversorgung" gewährleisten. Die Apparate sind meist auf Metallsäulen montiert und stehen an Orten, wo sehr viele Menschen zusammenkommen, etwa an Flughäfen und Bahnhöfen – für den Fall, dass der Akku mal leer ist. In den neunziger Jahren, als Handys populär wurden, hatte die Telekom noch 160.000 in Betrieb. Viele öffentliche Telefone akzeptieren sogar noch D-Mark-Münzen. Womöglich einer der Gründe, warum die D-Mark so beliebt ist – angeblich sind ja noch 13 Milliarden in Umlauf, nicht nur Scheine. Mancher will vielleicht nur ungestört auf der Straße telefonieren.

